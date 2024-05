En estas elecciones cerca de cien personas con alguna condición especial tuvieron la oportunidad de sufragar desde la comodidad de su hogar, gracias al programa “Voto en Casa” que implementó la JCE.



Esta facilidad junto a la modalidad del “Voto Asistido”, que vino a dignificar el proceso de votación de los adultos mayores y de personas con algún tipo de discapacidad en los recintos electorales, es un salto hacia la verdadera inclusión y la accesibilidad, que, además, garantiza el derecho que tiene cada persona sin importar su condición de poder elegir.



Asistido de su bastón, Pedro Manuel Rossi Paulus, de 92 años, ejerció su derecho al voto desde su vivienda, en el sector Bayona, Santo Domingo Oeste, a través del programa Voto en Casa, que implementó la JCE para garantizar el sufragio a personas cuya edad avanzada o cualquier tipo de discapacidad les cause dificultad para trasladarse a los colegios electorales.



Con la asistencia de un equipo de la Junta Central Electoral, y en compañía de su esposa, Felicia Lugo Jiménez, Pedro Rossi, marcó de forma secreta las caras de sus candidatos de preferencia en las boletas dispuestas para estas Elecciones Presidenciales y Congresuales.



Antes y después de ejercer el sufragio, mostró satisfacción por esta iniciativa, la que dice guardará en su memoria como “una experiencia inolvidable”. Lamenta que en las elecciones municipales, de febrero de este año, no pudo votar por sus limitaciones para caminar.



Rossi es una de las 98 personas que el árbitro electoral determinó para ser beneficiadas con el Voto en Casa que se efectuó para los dos niveles en el Distrito Nacional y Santo Domingo.



Desde su casa, ubicada en la calle Anastasia Tronil, cuenta que la primera vez que votó fue en el año 1952, desde entonces a la fecha es mucho lo que ha cambiado en la historia del voto popular.



“En unas elecciones de los años setenta a mí me rasuraron el brazo, en los años cincuenta recuerdo que recogían las cédulas por las casas y las echaban en una funda”, dice. Para la implementación del programa, la JCE dispuso de equipos móviles, de tres integrantes, un presidente, un secretario y un vocal, cada uno con su sustituto.



También una persona que fungió como supervisor, un representante de las organizaciones de las personas con discapacidad, un miembro de Policía Militar Electoral, un delegado de las organizaciones políticas acreditadas para tales fines y un chofer.



Joven con síndrome de Down vota primera vez

Taina Rodríguez, una encantadora jovencita diagnosticada con síndrome de Down, tuvo su primera cita en las urnas. Un sueño cumplido en la “Escuela Yo también Puedo”. La nueva ciudadana asistió en compañía de su madre al recinto ubicado en el sector Honduras del Oeste, Distrito Nacional.

Su primer sufragio fue posible en el marco del programa Voto Asistido.



Con su voto, Taina rompe los estigmas en torno a las personas con síndrome de Down que en nada ayudan a crear las condiciones favorables que garanticen su participación activa en la sociedad.