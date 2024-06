El anuncio de Abinader de que no va por tercer mandato ha despertado las aspiraciones en la dirigencia del PRM

En quien y como recaerá la candidatura presidencial del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028, luego que Luis Abinader descartó temprano que no tiene en agenda repetir como candidato presidencial para lo que además tiene un veto constitucional, es el mayor desafío para el poderoso partido de gobierno y su líder, el presidente de la República.



El reto tiene doble vertiente, garantizar la continuidad del PRM en el poder y la preservación del legado de una presidencia de ocho años. Cómo hacer el ejercicio a lo interno del PRM, tiene distintos caminos y habría que ver cuál preferirá el presidente Abinader.



Podría impulsar algún delfín, mantenerse neutral o maniobrar para frenar a quién o quienes no prefiera que lo suceda en el poder, tanto dentro como fuera del PRM.



El hecho de que el presidente Abinader haya dejado claro que no volverá a presentarse como candidato, puede ser un incentivo para que los dirigentes que aspiran a colocarse la banda presidencial, presenten temprano sus proyectos presidenciales.



Quizás consciente del tamaño de ese reto, el presidente Abinader colocó el tema en agenda y lo ha abordado espontáneamente en distintos escenarios.



En la última entrevista que dio a los medios de comunicación antes de las votaciones del 19 de mayo en elCaribe y CDN, expuso su visión sobre el tema, su enfoque sobre la sucesión en el poder y el papel que jugará. También razonó sobre el liderazgo político.



“El PRM tiene una cantera de líderes que están preparados y se han preparado mucho más, y que lo van a hacer mejor que yo, de eso yo no tengo dudas; y nosotros tenemos que quitar del pensamiento el hombre o la mujer indispensable, no hay hombre ni mujer indispensable; y el verdadero líder es el que prepara esa sucesión, el que prepara a esos que lo van a sustituir, los prepara que hagan lo mejor en la administración pública, y el PRM tiene una cartera de líderes excelentes; lo que yo si voy a hacer con ellos, voy hablar para decirles que debemos hacer un protocolo de estas aspiraciones que no afecten ni al partido ni afecte el gobierno; hay quienes dicen que espere, que a los dos años, pero eso es imposible lo que hay que tener es las reglas claras y yo estoy muy optimista y nosotros vamos a estar ahí para moderar”.



Concluido el proceso electoral, se da por hecho que el presidente Abinader sostuvo una reunión-almuerzo con un grupo de precandidatos del PRM. Aunque quienes asistieron y lo tratado permanece en el ámbito de la especulación.



Lo que sí ha ocurrido luego del jueves 23 de mayo, cuando se habría producido el encuentro, son declaraciones de una gran cantidad de dirigentes el PRM, todas en el sentido de que ahora es temprano para tratar el tema y que la prioridad es contribuir al éxito del nuevo mandato de Abinader.



Entre los dirigentes que se han pronunciado en ese sentido figuran, Yayo Sanz Lovatón, David Collado, Roberto Fulcar, Ulises Rodríguez y Gloria Reyes.



Luis insiste que no va más



En distintos escenarios, el presidente Luis Abinader ha repetido que no volverá a presentarse para la candidatura presidencial y que ese será uno de los legados a su paso por la Presidencia de la República.

Lo ha repetido en entrevistas, en La Semanal y en actos públicos, como la noche del 19 de mayo cuando se dirigió al país luego que ganó en primera vuelta.



También en los mismos escenarios en los que ha planteado que no volverá a ser candidato, ha dicho que impulsará una reforma constitucional que establezca mecanismos tan difíciles para su modificación que no permita que ningún presidente en ejercicio pueda cambiar la Constitución para seguir en el cargo.

Esa propuesta ha encontrado la resistencia de la oposición, especialmente de Leonel Fernández que ha dicho que las razones que da el presidente de la República para modificar la Carta Magna, no justifican una convocatoria a la Asamblea Nacional para esos fines.



El artículo 124 de la Constitución establece que “El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo.



El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.



La sucesión presidencial en RD



Desde 1996 a la fecha, es decir en casi 30 años, la Presidencia ha recaído en cuatro figuras. Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader. En 1996, Joaquín Balaguer se vio obligado a dar paso a una nueva figura debido a que la Constitución de la República no le permitía volver a presentarse como candidato. Los acontecimientos de ese momento de la historia reciente, indican que el líder Reformista escogió a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para que lo sucediera en el cargo, en lugar de un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).



Fernández se vio en el trance que ahora tiene Abinader, en dos ocasiones, en 2000 y 2012, cuando la Constitución le prohibía presentarse de nuevo como candidato presidencial.



En ambos casos, la sucesión recayó en Danilo Medina. El PLD perdió las elecciones en 2000, pero retuvo el poder en 2012.



Cuando a Mejía le tocaba entregar el poder para 2004 por un veto constitucional, prefirió modificar la Constitución para la reelección. El entonces presidente perdió las elecciones de Leonel Fernández y el PLD. La lucha política por la Presidencia en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) incluyó una división interna que sacó del PRD a Hatuey de Camps, una de las figuras claves de la organización en esa etapa.



Danilo Medina se vio en esa cita con la historia en dos ocasiones.



Para las elecciones de 2016, cuando la Constitución le prohibía volver a presentarse como candidato, pero logró impulsar una reforma constitucional para otro mandato.



Esa prueba Medina la superó con rotundo éxito. Ganó la reelección con el 62% de los votos y su partido obtuvo una contundente victoria congresual y municipal.



Para el 2020, de la Constitución tenía un veto para que Medina volviera a presentarse como candidato. En esa ocasión, optó por impulsar a un dirigente, Gonzalo Castillo, para competir contra Fernández por la candidatura del PLD en las primarias internas de 2019.



En esas elecciones, el PLD perdió la Presidencia de la República, en un proceso tenso que involucró la división de la organización y la salida de Fernández y otros dirigentes del entonces partido de gobierno. La derrota del PLD no fue solo en el nivel presidencial, también en lo congresual y el poder municipal.

Renovación en dos años, otro reto del PRM

El PRM tendrá que renovar sus autoridades en 2026, por mandato estatutario y en cumplimiento a la ley de Partidos Políticos. En el marco de las aspiraciones a la candidatura presidencial, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza aclaró que no tiene en agenda participar como precandidato del PRM. En cambio, la secretaria general y alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, es de las figuras que más se menciona entre los presidenciables del PRM junto a David Collado y Yayo Sanz Lovatón, este último es además secretario nacional de finanzas del PRM. Los estatutos del PRM prohíben a quienes ocupan los cargos y de presidente y secretario general, aspirar a la candidatura presidencial mientras ocupen esos puestos. Las autoridaeds del partido oficial fueron escogidas en 2022, una reestructuración que incluyó a los miembros de la Dirección Ejecutiva y tres vicepresidentes, así como las distintas secretarías.