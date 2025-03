La exposición a sonidos elevados a nivel social y laboral genera contaminación ambiental y es causante del incremento del número de jóvenes y adultos afectados por la pérdida de la audición en la República Dominicana, afirmó el doctor Arnold Camilo, otorrinolaringólogo.



El Dr. Camilo indicó que esa pérdida auditiva la padecen, en mayor grado, los jóvenes y adultos que asisten a eventos musicales de gran escala, como conciertos y fiestas diversas.



“A nivel público la mayor causa es resultado de enfermedades de oído no tratadas correctamente, mientras que a nivel privado es dada por patologías menos frecuentes. Como ejemplo tenemos la otosclerosis, una patología conductiva y la hipoacusia súbita, una patología neurosensorial”, explicó el galeno.



En ambas esferas, señaló el Dr. Camilo, es común el trauma acústico por la exposición a niveles elevados de ruido/música/ exposición laboral, además de la presbiacusia, que es la pérdida esperada de la audición por el envejecimiento.



Riesgo de infecciones no tratadas



En su experiencia, la pérdida auditiva no tratada afecta el desarrollo social y laboral de los dominicanos, provocando poco desarrollo en el aprendizaje y bajo desempeño laboral o social, lo que conduce a un estigma social.



Dijo que lo más importante al momento de prevenir la pérdida de audición en la población pediátrica, es es la detección temprana del déficit auditivo del niño al nacer o en los primeros días y/o meses de vida.



Como causas prevenibles más frecuente en la población pediátrica, citó el uso de antibióticos ototóxicos (tóxicos para los oídos) mal usados o enfermedades de oído medio (otitis media crónica).



Recomendó disminuir la exposición a traumas acústicos y evitar infecciones de oído para evitar la pérdida de la audición.