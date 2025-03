La Asociación Dominicana de Rehabilitación informó que durante el 2024 ofreció 1.7 millones de servicios y que más de 55,000 personas acudieron por primera vez a sus 35 centros.



Y, que más de 114 mil personas se beneficiaron con tratamientos, cirugías y prótesis con exoneraciones parciales y totales que tuvieron un impacto económico de RD$70 millones 117 mil 307 pesos.



“La rehabilitación es mucho más que un servicio médico. Es dignidad, esperanza y calidad de vida. Porque detrás de cada número hay una historia y cada historia merece ser contada”, dice en un comunicado de prensa María Luisa Labernia, la directora general de Rehabilitación, durante la conmemoración del Día de la rehabilitación.



El año pasado 56,221 personas se beneficiaron exoneraciones de consultas, terapias y tratamientos esenciales y otras 144 personas obtuvieron exenciones parciales con acuerdos de pago como parte de su compromiso de eliminar las barreras económicas que limitan el acceso al proceso rehabilitador.



La entidad refierió que cada uno de los beneficios citados representa remisión del dolor, sueños recuperados, movilidad y habilidades restauradas, además de oportunidades y nuevos comienzos.



Describió que uno de los logros más innovadores y transformadores del año 2024 fue la entrega de 92 prótesis robóticas de miembros superiores, que cambiaron por completo la vida de igual número de personas, en especial niños y niñas.



“Mi niña ya escribe, come, agarra cosas con su mano derecha, se pone la ropa solita. No puedo describir lo agradecida que me siento desde que le colocaron esa prótesis. Y ella, ella se ríe sola, no se la quiere quitar ni para dormir”, expresa una de las madres cuya hija recibió de manera gratuita un aditamento para sustituir un antebrazo inexistente.