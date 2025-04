A pesar de los avances que exhibe República Dominicana en la inmunización infantil, estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), revelan que el 15 % de los niños en el país no han completado su esquema de vacunación.



Para el organismo que vela por los derechos de los menores de edad, la brecha es preocupante, porque compromete la salud colectiva. Unicef destacó que la meta nacional debe ser alcanzar una cobertura de 95 % en todas las vacunas infantiles, para que se pueda cumplir con las recomendaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



“Vacunar a cada niño y niña no es sólo una cuestión de salud individual, es un compromiso colectivo con el bienestar del país. Las vacunas salvan vidas y previenen enfermedades que ya no deberían amenazar nuestras comunidades”, expresó Carlos Carrera, representante de Unicef.



A través de un comunicado, la entidad valoró que a nivel nacional se mantenga un esquema nacional de vacunación gratuito, que incluye inmunización contra enfermedades como la hepatitis B, la polio, difteria, tétanos, sarampión, rubéola, paperas, meningitis, rotavirus y la TDAP (difteria y tétanos, tos ferina para embarazadas).



Aunque indicó que aún queda trabajo por hacer, la entidad también destacó la inclusión en 2024 de los niños entre 9 y 14 años al programa de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH).



Previamente, sólo se vacunaba a las niñas, y de acuerdo a Unicef, la decisión cumple con las recomendaciones internacionales, para avanzar hacia la eliminación del cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer relacionados con el VPH.



Según datos de la encuesta ENHOGAR-MICS 2019, sólo seis de cada 10 niños de 12 a 23 meses tenía cobertura completa con antígenos básicos.



La investigación, también reveló que apenas uno de cada 10 niños de 24 a 35 meses contaba con todos los antígenos del esquema.