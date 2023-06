Email it

El cáncer de próstata es el más común entre los hombres, y tiene una alta probabilidad de sobrevivencia, siempre y cuando se diagnostique a tiempo.



Así lo informó el urólogo Marcos Arias, al detallar que la enfermedad es de gran incidencia en pacientes con edades entre los 55 y 70 años. Sin embargo, recomienda iniciar los chequeos rutinarios a partir de los 40.



“De esta manera, el urólogo ya tendrá un récord de ese paciente y en caso de detectar una alteración sospechosa, puede tomar medidas para un diagnóstico y tratamiento temprano”, expresó vía nota de prensa, el también docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), a propósito de conmemorarse ayer el Día Mundial del Cáncer de Próstata.



No obstante, señaló que en caso de que una persona tenga un familiar cercano, como padre o hermanos con un diagnóstico positivo, los chequeos deben comenzar a los 35 años.



Precisó que cuando se detecta a tiempo, se puede curar en la inmensa mayoría, y los casos que no, tienen poco potencial de agravar la calidad de vida del paciente.



“Hay pacientes que llegan con metástasis y este paciente generalmente ya no se puede curar. Por eso el énfasis de la visita temprana al urólogo, antes de que comiencen las molestias o síntomas”, expresó.



Agregó que una persona que mantenga hábitos saludables puede responder mejor a la recuperación.



Según datos del Instituto de Oncología doctor Heriberto Pieter, los diagnósticos y tratamientos de cáncer de próstata pasaron de representar un 6 por ciento del total de casos en el 2001, a un 28 por ciento en el 2021. Conforme a la entidad, es el segundo más común en el país, superado sólo por el de mama.



Para detectarlo una persona se puede someter a una prueba de sangre que mide el antígeno prostático o la tradicional que es un tacto rectal.

Programa da asistencia a más de 19 mil hombres

El programa de Detección Temprana de Cáncer que maneja el Servicio Nacional de Salud (SNS), ha ofrecido asistencia a 19 mil 431 hombres desde sus inicios en el año 2021 hasta mayo del 2023, de los cuales 43 han resultado con un diagnóstico positivo, y de esos 40 están en tratamiento, mientras que 3 mil 765 se encuentran en seguimiento por algún hallazgo.