El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció ayer una huelga nacional de 48 horas que se llevará a cabo los días miércoles 14 y jueves 15 de mayo, como respuesta a la reciente cancelación de varios galenos en el sistema de salud pública.



La jornada de protesta abarcará todos los hospitales públicos del Servicio Nacional de Salud (SNS), así como los centros y subcentros del Ministerio de Salud Pública, hospitales de autogestión, unidades del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) y las Unidades de Atención Primaria. No obstante, el CMD aseguró que durante el paro se mantendrán las atenciones en las áreas de emergencia y a pacientes en estado crítico.



El presidente del gremio, doctor Waldo Ariel Suero, informó que la decisión fue tomada luego de denunciar el pasado miercoles la cancelación de diez médicos por parte del Ministerio de Salud Pública.

Según Suero, tras la denuncia, la respuesta del ministro Víctor Atallah fue aumentar el número de despidos, elevando la cifra a 14 galenos cesanteados.



El gremialista reiteró que el ministro de Salud, Víctor Atallah, ha rehusado reunirse con el CMD pese a los múltiples llamados al diálogo realizados por la organización. “Al rechazar el diálogo y profundizar las cancelaciones, el señor ministro de Salud escogió el camino de la confrontación”, agregó.



Autoridades



Mientras que el Ministerio de Salud Pública declara que no se han realizado desvinculaciones arbitrarias al personal médico y aclara que las decisiones recientes en torno a la terminación de contratos responden a procesos de verificación y regularización realizados en coordinación con instituciones afines.



Mediante un comunicado, Salud Pública explica que en los últimos años, para reforzar el sistema de salud durante la jornada nacional de vacunación, en tiempos y circunstancias especiales, se contrataron de manera provisional médicos y enfermeras. Sin embargo, en ausencia de las circunstancias referidas, y con la necesidad de regularizar situación de este personal, el Ministerio procedió a realizar un levantamiento nacional a través de sus Direcciones Provinciales de Salud (DPS) para verificar el estatus de dicho personal.



“El levantamiento señalado evidenció que parte del personal no estaba asistiendo a sus puestos de trabajo asignados. Por tal motivo, se tomó la decisión de prescindir de estos contratos”, dice la misiva del Ministerio de Salud.



El comunicado agrega que adicionalmente, la Contraloría General de la República notificó casos de duplicidad de nómina, lo cual está prohibido por la Ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 80, inciso 5. En consecuencia, se procedió con la exclusión de aquellos profesionales que figuraban en más de una nómina del Estado, dejándolos solamente en una, como indica la ley.