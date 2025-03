La Clínica Abreu anunció la llegada del Whole Body MRI en 3 Tesla con Inteligencia Artificial, un estudio de resonancia magnética de cuerpo entero que estará disponible exclusivamente en la sede Bella Vista.



Este avance tecnológico forma parte de los estudios disponibles tras la instalación del Signa Hero 3 Tesla, el equipo más moderno en su categoría, que posicionará a la institución como referente en el área de la medicina preventiva y el diagnóstico temprano.



El Whole Body MRI, o Resonancia Magnética de Cuerpo Entero, es una herramienta avanzada que permite obtener imágenes detalladas de todo el cuerpo sin el uso de radiación ionizante.



Su aplicación se centra en la detección de cáncer en etapas tempranas, metástasis, enfermedades neurológicas, musculoesqueléticas y cardiovasculares, ofreciendo un enfoque integral para la evaluación médica preventiva.



El crecimiento de la demanda por este tipo de estudios responde a una tendencia mundial hacia la medicina preventiva. Cada vez más pacientes buscan chequeos médicos proactivos, con tecnología de última generación capaz de detectar patologías antes de que se manifiesten los síntomas.



En oncología, por ejemplo, el Whole Body MRI ha demostrado ser un recurso clave para la reducción de la mortalidad, al identificar tumores en fases iniciales.



El resonador Signa Hero 3 Tesla con Inteligencia Artificial representa un salto cualitativo en el diagnóstico por imágenes.



A diferencia de los equipos convencionales de 1.5 Tesla, la tecnología de 3T ofrece mayor calidad de imagen, permitiendo identificar lesiones más pequeñas con mayor precisión, especialmente en oncología, neurología y cardiología.



El Whole Body MRI es ideal para personas con antecedentes familiares de cáncer o enfermedades neurológicas, pacientes con factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, atletas de alto rendimiento que requieren evaluación musculoesquelética avanzada.



Ejecutivos de la clínica adelantaron que próximamente se anunciará un paquete de chequeo de primer nivel, con un protocolo de screening preventivo sin precedentes en el país.