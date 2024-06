Tras el repunte de casos de covid-19 decenas de personas asisten con su cédula en mano y mascarillas en sus rostros a los puntos donde realizan las pruebas para detectar el coronavirus y así descartar este virus de los síntomas que afectan sus cuerpos.



No obstante, tras un recorrido por algunos puntos de vacunación se visualizó que no ha habido un aumento de personas que acudan a vacunarse contra el virus mortal.



Luego de que el boletín 1162 detalla que durante los últimos siete días se registraron 571 nuevos casos de covid, que eleva a 633 la cantidad de pacientes con el virus activo, ha sido notorio el flujo de personas que acuden a realizarse las pruebas.



Este es el caso de René Vicioso, quien asegura tener dos semanas con una serie de síntomas muy similares a los del coronavirus y luego la noticia del aumento de casos, decidió ir al Instituto Nacional de la Aguja (Inaguja), el cual está en la parte de atrás Ministerio de Salud Pública, en el Ensanche La Fe, para realizarse la prueba.



“Yo vivo con mi hermano en la calle Mahatma Gandhi aunque él no está con ningún síntoma yo vine porque tengo muchos de los síntomas y oí que los casos están subiendo”, afirmó Vicioso.



En Inaguja también se encontraba Judith García, quien desde hace dos semanas se encuentra con una fuerte secreción, razón por la que fue y se realizó la prueba de covid y resultó estar positiva al virus.



García, al estar en casa se percató que su niña de tres años tiene la misma sintomatología que ella, motivo por el cual fue a realizarle la prueba a su bebé para descartar la enfermedad.



Más sobre el último boletín



El boletín emitido por la Dirección de Epidemiología durante esta semana establece que la positividad semanal pasó de 14.67 % a 28.56 %, es decir, que de cada 100 personas que acuden a las tomas de muestras, casi 30 han resultado positivas al coronavirus.



El informe que se realiza semanalmente detalla que desde el inicio de la pandemia por covid-19, en el país se han registrado 676,979 casos, de los cuales, 671,960 se recuperaron y 4,384 fallecieron.



Provincias con mayor incidencia



Entre las localidades con mayor incidencia se encuentran el Distrito Nacional con 271 casos durante esta semana, Santo Domingo con 129 infectados. Luego siguen la provincia Duarte y el Gran Santo Domingo con 27 contagios.

Punto para hacerse las pruebas gratis

Las personas interesadas en realizarse las pruebas gratuitas de covid-19 pueden dirigirse al Área VII de Salud en Herrera, también en la Línea 2 del Metro en la estación María Montez.



Otro punto en Santo Domingo Oeste para hacerse gratis la prueba del covid está en las instalaciones de L&R comercial en la Isabel Aguiar. Es necesario resaltar que estos lugares solo hacen el examen de covid en horas de la mañana.