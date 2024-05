Los partidos la tienen difícil para hacer oposición al quedar fuera de todos los órganos de decisión del Estado

En los meses por venir, los partidos de oposición, la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tienen en agenda una reingeniería interna en la que se ha planteado la reducción del número de miembros de los máximos órganos de dirección y de decisión, así como nuevas autoridades en el caso del partido morado.



Más allá del tamaño de esas organizaciones, sus estructuras y quiénes serán sus principales autoridades, la reorganización de esos partidos representa retos y oportunidades de cómo desarrollarán su papel de oposición debido a que están en minoría frente al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en todas las instancias de decisión del Estado.



El nuevo Senado tendrá que escoger los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y el próximo año a los integrantes de la cámara de Cuentas. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dominado por el PRM, evaluará los jueces de la Suprema Corte de Justicia, escogerá los magistrados del Tribunal Superior Electoral y cuatro jueces del Tribunal Constitucional.



La recién cancelada reunión entre el presidente y líder de la FP, Leonel Fernández y el presidente de la República, Luis Abinader, debido a que la Dirección Política de la FP se opuso, manda una señal de línea opositora dura frente al Gobierno. El PLD también se negó a que el excandidato presidencial de la organización, Abel Martínez, se reuniera en las instalaciones de su local principal con el presidente de la República. En los meses por venir, se ha planteado la necesidad de una reforma impositiva que la oposición ya ha rechazado.



Renovación en el PLD



En el PLD, el proceso de renovación de sus autoridades fue adelantado para el 30 de junio de este año aunque el periodo para el que fueron escogidas concluye en marzo de 2025. En la reunión del Comité Político que tomó la decisión también se planteó una reforma estatutaria para reducir a 35 el número de integrantes de la cúpula que ahora es de 45 y a 600 el Comité Central.



Esa decisión del PLD es contraria a lo que hizo en el pasado Congreso en 2021, cuando el partido morado modificó sus reglas internas para subir a 45 el número de miembros del Comité Político y puso como mínimo la cantidad de 955 miembros para el Comité Central, sin establecer un tope máximo de integrantes.



El PLD también escogerá nuevo presidente y secretario general, luego de que su presidente Danilo Medina y el secretario general, Charlie Mariotti, informaron que no aspirarán a otro mandato en esos cargos.



Sin embargo, a lo interno del PLD han empezado a surgir voces que valoran positivamente el papel de Medina como líder y presidente de la organización.



Según el calendario aprobado en el Comité Político, el Congreso elector arranca el 30 de junio y concluye en agosto. Hasta el momento, en el PLD no se vislumbran los dirigentes en los que pueda recaer la presidencia, pero el discurso que domina es el de renovación y nuevos rostros.



El PLD tomó la decisión de adelantar el cambio de autoridades luego que quedó en tercer lugar en las pasadas elecciones, obtuvo solo 13 diputados y quedó sin representación senatorial.



FP elegirá autoridades definitivas



La FP, que en las elecciones pasadas quedó como segunda fuerza electoral, inició el proceso de evaluación de las pasadas elecciones y se prepara para escoger las autoridades definitivas este año en el marco del Congreso Elector Manolo Tavárez Justo, aunque aún no ha definido la fecha.



Las autoridades del partido verde son provisionales igual que todos los integrantes de los distintos organismos.



La organización contempla hacer un retiro de la Dirección Política para una evaluación más profunda del pasado proceso electoral, en una agenda que incluiría una asamblea con la Dirección Central.



Entre los temas que se han planteado en el marco del Congreso, es la posibilidad de reducir la Dirección Política, integrada por más de 60 miembros y de la Dirección Central, que según los estatutos está compuesta por mil dirigentes.



Según el párrafo del artículo 15 de los estatutos, los senadores y diputados, incluyendo los del Parlamento Centroamericano, alcaldes y directores de juntas distritales, que sean miembros de la organización, serán miembros plenos de la Dirección Central mientras permanezcan en sus funciones.

Varios dirigentes de la FP estarían aspirando a la secretaría general ya que se da por hecho que Leonel Fernández, continuará en la Presidencia de la organización.



La FP concluyó el primer Congreso Constitutivo Profesor Juan Bosch en 2021 y su padrón de afiliados supera los dos millones, conforme informó la organización a la Junta Central Electoral (JCE). En el nivel presidencial, en las pasadas elecciones sacó más de un millón 250 mil votos.



La FP tendrá que convocar al Congreso Elector para escoger las autoridades definitivas ya que según el párrafo del artículo 12 es atribución de esa instancia escoger al presidente, secretario general y la vicepresidencia. Además de Fernández el vicepresidente, Radhamés Jiménez y el secretario general, Antonio Florián, son provisionales en sus cargos.



Ley obliga a los partidos a renovarse cada 4 años

El artículo 28 de la Ley 33/18 de partidos políticos manda a los partidos políticos a renovar sus organismos internos. “Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los períodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de esos períodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular”, puntualiza. El párrafo uno señala que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos depositarán en la Junta Central Electoral la lista actualizada de las personas que ocupen los puestos directivos de sus órganos centrales de alcance nacional, regional, provincial, municipal, distrito municipal y del exterior. Igualmente, el artículo 29 prohíbe la cooptación y designación de dirigentes para ocupar una función de dirigencia o una postulación para un cargo electivo, que no emanen de la voluntad de los organismos competentes del partido o de la decisión de sus afiliados conforme a los estatutos.