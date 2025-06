Puerto Plata. Como parte de las acciones preventivas ante la temporada ciclónica 2025, la Alcaldía del municipio San Felipe de Puerto Plata realizó un amplio operativo de limpieza y saneamiento de cañadas, encaches y cursos de agua, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y proteger las zonas vulnerables de la ciudad.



Diómedes Roque García (Roquelito), encabezo el operativo, que arrancó en la cañada ubicada en la avenida que conecta los dos muelles principales del municipio, un punto crítico en cuanto al desagüe pluvial y la acumulación de desechos sólidos, en el lugar se utilizaron equipos pesados, incluyendo retroexcavadoras y camiones, para remover escombros, sedimentos y maleza acumulada que obstruyen el libre flujo del agua.



Roquelito García supervisó personalmente el inicio de las labores, destacó que se trata de una acción preventiva clave para mitigar los efectos de posibles tormentas y huracanes durante los meses más críticos del año. “El objetivo es anticiparnos. No queremos esperar que la emergencia nos sorprenda. Estamos limpiando las cañadas para que el agua fluya y no cause estragos en los barrios más expuestos”, declaró.



Durante su intervención, el alcalde de Puerto Plata informó que los trabajos continuarán en el río del sector General Gregorio Luperón, uno de los más afectados por las recientes lluvias intensas, donde varios hogares sufrieron daños estructurales por las crecidas, además resalto que en las semanas siguientes, el plan se extenderá a otros sectores de alto riesgo como Playa Oeste, Los Domínguez, Padre Granero, Haití y San Marcos.



“Estas áreas históricamente presentan dificultades con el drenaje cuando llueve fuerte. Nuestro equipo técnico ha elaborado un plan de acción territorializado para intervenir con prioridad donde más se necesita”, explicó García, quien reiteró el compromiso con la gestión de riesgos resiliencia urbana.

Compromiso con la prevención

El operativo de limpieza es coordinado por la Dirección Municipal de Obras Públicas, con el apoyo de las brigadas de Medio Ambiente, Aseo Urbano y el Departamento de Gestión de Riesgos del cabildo, donde también se prevé la participación de organismos como la Defensa Civil, los Bomberos Municipales y el COE provincial, como parte del plan integral de respuesta.