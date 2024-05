Santiago. La Policía Nacional apresó mediante allanamientos a Carlos Rodríguez Báez (Carlitos), en el sector La Herradura de Santiago, al cual le ocuparon al momento del apretamiento un fusil con el cual presuntamente participó en el atraco.



Además se entregó, a través del periodista Orlando Reyes, Gregorio Núñez Polanco (Niño Pepé), quien confirmó su participación en el caso y expresó que fue contactado por Gerardo Antonio Ramírez García (El Tuerto) para hacer “una vuelta”, mismo que asegura supo del atraco del banco cuando llegaron al semáforo.



Las autoridades señalan a “El tuerto” y “Carlitos”, como los cabecillas de la banda que perpetró el robo a la entidad bancaria el pasado viernes, once años después de cometer el hecho en la cooperativa San Miguel en el mes de mayo, a pocos kilómetros de la sucursal del BanReservas. Continúan prófugos Yenrry Manuel González García, y El tuerto, quienes según la Policía andan fuertemente armados y con el dinero robado.



El director de la Policía en Santiago, Juan Jiménez Reynoso, afirmó que garantizarán los derechos y la integridad física de Núñez Polanco, el cual fue llevado a la Fiscalía de esta localidad para ser procesado como establece la ley.



El hecho



Para cometer la acción, los individuos habían despojado de un vehículo a Humberto del Carmen Díaz, en el municipio Sabana Iglesia, con el cual llegaron a la sucursal ubicada dentro del supermercado La Fuente Fun en la avenida Antonio Guzmán esquina Francisco Augusto Lora del sector La Herradura.



Para escapa también sustrajeron un vehículo Hyundai Sonata mamey. Las autoridades policiales dijeron que cuentan con evidencias que no dieron a conocer para no entorpecer las investigaciones

Dicen que prófugos andan con armas de alto calibre

El atraco a la entidad bancaria dejó como resultado tres personas lesionadas, dos de ellas con heridas de bala ocasionados por los integrantes de la banda.



Diego Pesqueira, vocero de la institución del orden pidió a los integrantes de la banda que se encuentran prófugos que se entreguen por la vía que entiendan correspondiente, debido a que andan fuertemente armados.