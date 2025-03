Santiago. Con la presencia del presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, e inspirado en las emblemáticas casonas santiagueras, fue inaugurado el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, uno de los proyectos hoteleros que apuestan al crecimiento en la pujante ciudad de Santiago.



Ubicado en el complejo Santiago Center Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton define en cada rincón la autenticidad y el colorido de la “Ciudad Corazón”, constituyéndose en un destino que posee una arquitectura contemporánea fusionada con detalles artesanales, que rinden homenaje a la cultura del Cibao.



Con 177 habitaciones brindan una experiencia sofisticada y acogedora, con opciones que incluyen habitaciones Estándar King, Corner King, Connecting y Suites, muchas de ellas con vistas impresionantes a la cordillera central, que lo convierten en un refugio para quienes buscan confort y conexión con la cultura local. “Con gran satisfacción, celebramos el primer hito de Santiago Center, la inauguración formal del Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, que es un testimonio tangible de nuestro compromiso y de nuestros deseos de contribuir a la transformación que está experimentando esta maravillosa ciudad”, expresó José Miguel González Cuadra, director de Santiago Center.



González Cuadra consideró que Santiago de los Caballeros tiene un gran potencial para transformarse en un destino turístico único, distinto y complementario al tradicional. “El turismo de convenciones y eventos (MICE) es una de las alternativas más claras y viables para el crecimiento económico de la región, y la ciudad de Santiago se perfila como el centro de operaciones ideal para este tipo de turismo, junto al turismo de salud,” concluyó.



El director de Santiago Center dijo que este hotel ha generado más de 1,500 empleos directos de los cuales el setenta por ciento están siendo ejercido por santiagueros lo que refleja el compromiso con la comunidad y el deseo de fortalecer la economía regional como un referente de sostenibilidad y compromiso ambiental.



David Collado Ministro de Turismo resaltó la inversión en este hotel de unos 2,500 millones que se conjugara con el proyecto que vienen desarrollando para el crecimiento y recuperación del turismo en esta ciudad trabajando en la organización junto con Manuel Estrella y un grupo de empresarios local desarrollando Visit Santiago, el que también participa El Clúster Santiago Destino Turístico, que empezó en la feria Anato, en Bogotá Colombia en el año 2023. Destacó que para Santiago negociaron con líneas aéreas de Latinoamérica para que vengan a esta ciudad, creando un turismo de cultura, gastronómico, de salud, junto con una inversión de 290 millones de pesos de los cuales se han desembolsado 90, a través de Visit Santiago creando la marca de Santiago.

Los más altos estándares de funcionalidad

Los desarrolladores del Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton dieron a conocer sus salones de eventos de última generación, diseñados para cumplir con los más altos estándares de funcionalidad. “Estamos orgullosos de sumar Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, al creciente portafolio de Hilton en el Caribe y América Latina que señala nuestro compromiso de ser líderes en la República Dominicana y sus destinos más importantes; con la hospitalidad emblemática y el servicio legendario que caracteriza a Hilton”, resaltó Pablo Maturana.