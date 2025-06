Santiago. La Dirección del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez celebró su graduación anual de especialistas, en la que fueron investidos 78 nuevos médicos en diversas áreas de la medicina.



Los nuevos especialistas concluyeron su formación en áreas como cirugía general, ortopedia, medicina interna, emergenciología, urología, cirugía maxilofacial, reumatología, nutrición, entre otras.



Durante la ceremonia, ofrecieron palabras de felicitación y exhortación el doctor José Luis Bautista, director general del Hospital Cabral y Báez, y el doctor Bernardo Hilario, director regional Cibao Norte del Servicio Nacional de Salud.



En su intervención, el doctor Bautista destacó que esta investidura representa la culminación de un proceso de entrega, sacrificio y compromiso por parte de los galenos en formación.



“Les exhorto a no olvidar nunca lo aprendido en el hospital: la medicina no es solo ciencia, es también humanidad. Los pacientes no son números ni casos clínicos, son personas con historias, con dolor, con esperanza. Necesitamos médicos con ética, responsabilidad y sensibilidad; que escuchen, que actúen con compasión y que entiendan que, más allá del diagnóstico, hay un ser humano que necesita ser tratado con dignidad”, expresó.



El acto se llevó a cabo en el Salón de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con la presencia de autoridades hospitalarias, académicas, familiares y amigos de los graduandos.



El evento también fue escenario para rendir homenaje a la doctora Estela Loyo de Álvarez, quien concluye como jefa del Departamento de Docencia Médica. A partir de ahora es la doctora Kitty Domínguez.