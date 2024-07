Puerto Plata El Colegio Médico Dominicano (CMD) seccional de Puerto Plata deplora las condiciones en que opera el hospital provincial Ricardo Limardo, debido a la insuficiencia de camas para atender la demanda de ciudadanos que acuden en busca de asistencia.



Juan Llibre, presidente del gremio que agrupa a los profesionales de la salud en Puerto Plata, denunció que el principal hospital del Estado funciona con muchas precariedades.



Dijo que una gran parte de los pacientes han perdido la vida batallando en una silla de ruedas en pasillos de ese centro asistente público a la espera de la disponibilidad de una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



El dirigente gremial expresó que desde que asumió la presidencia local del Colegio Médico Dominicano han iniciado una lucha para que las autoridades amplíen el intensivo de adultos del Ricardo Limardo, es decir, la Unidad de Cuidados Intensivos, para lograr contar con al menos un mínimo de 20 camas.



Llibre hizo un llamado a las autoridades gubernamentales para que actúen en consecuencia y se evite que pacientes sigan muriendo en sillas, debido a que llegan pacientes con infartos y no hay donde ingresarlos porque la UCI está llena debido a que no tiene camas suficientes.



Manifestó que ha enviado cartas al Servicio Nacional de Salud (SNS), al Ministerio de Salud, a la Gobernación, al Ministerio Administrativo de la Presidencia, entre otros estamentos solicitando la ampliación del área de UCI del Hospital Provincial Ricardo Limardo, pero nadie le ha dado respuestas al respecto.



Explicó que en dicho hospital las enfermeras están muy cargadas de trabajo, por lo que se amerita incrementar ese personal y ante la gran cantidad de paciente lesionados en accidentes irónicamente solo hay tres ortopedistas, no hay un médico otorrino, pero también falta más internistas, pediatras, cirujanos, entre otros especialistas.



En tanto que en Sosúa, sus munícipes llevan más de tres décadas reclamando un hospital.