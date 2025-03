Santiago. El único camión con que cuenta el cuerpo de bomberos del distrito municipal Santiago Oeste, lleva varias semanas dañado, por lo que ha tenido que recurrir a uno prestado por la alcaldía de Villa González.



A pesar de que debe prestar servicio para una población que supera los 200 mil habitantes, y que en la zona se registran varios incendios, los bomberos carecen de los más mínimos equipos y de personal para dar respuesta.



El sacerdote Javier Báez, quien se convirtió en gestor de un comité de apoyo a un patronato, integrado como comerciantes para dar apoyo al cuerpo de bomberos, reveló que el camión prestado por el alcaldía de Villa González fue solicitado de vuelta, por lo que en cualquier momento se quedan sin nada.



“El encargado distrital de Santiago Oeste, Eddy Báez habló con el alcalde de Villa González para que deje el camión hasta tanto puedan reparar el que tienen en un taller”, dijo el sacerdote.



El cura considera que para dar respuesta a los problemas que enfrentan los bomberos, se requiere de un surtidor de agua y otro pequeño, similar al que tienen en el taller de mecánica.



Otro de los problemas que enfrenta el cuerpo bomberil, es que por no hacer el proceso de formalización de pasar de la estación central del municipio de Santiago de los Caballeros a al distrito municipal Santiago Oeste, el Ministerio de Interior y Policía no lo reconoce y por tanto no reciben el apoyo económico y subvenciones.



A pesar de que fue elevado a distrito municipal, todavía ni el matadero, ni el ecoparque de Rafey ni el cuerpo de bomberos forman parte de Santiago Oeste.



Aunque se creó un patronato, las diferencias de los comerciantes con el encargado distrital, Eddy Báez provocó que sus integrantes, casi en su totalidad renunciaron. En más de una ocasión el patronato reparó el camión de bomberos.



Los integrantes del cuerpo de bomberos se suman a las quejas, pues además de contar con un personal escaso, los salarios son pírricos.