Santiago. Albanerys Alcántara no sabe lo que es tener vergüenza cuando de trabajo se trata para ayudar a su familia y espera que pueda mudarse a un lugar seguro, debido a que vive en la ribera del arroyo de Gurabo en el sector Miraflores.



Alcántara se levanta en horas de la madrugada para, en un carrito móvil al que debe empujar, recorrer varios sectores del municipio de Santiago de los Caballeros. Desde tostadas de pan con huevos, quipes, pastelitos, galletas, jugos, o una bola que lleva el nombre de capricho cocinada con papa y queso forman parte de su menú. En el carrito siempre lleva subida a una nieta de cuatro años de edad, dejada al cuidado por su hija.



“No es que me guste lo que hago, pero si Dios lo quiso así, entonces hay que seguir trabajando para poder sostener a mi familia. Mi deseo es contar con una ayuda para poder poner un colmadito”, expresa Albanerys Alcántara, al ser entrevistada por un equipo del periódico elCaribe.



Drama



La dama cuenta que todo comenzó cuando perdió su casa por un incendio y desde hace diez años inició el negocio vendiendo alimentos a empleados de estaciones de combustibles, a chiriperos o de empresas de la zona.



Albanerys Alcántara reside en una casa levantada con paredes y techo de zinc, debido a que no ha podido conseguir recursos económicos para repararla.



“Como vivo en la ribera del arroyo de Gurabo, he visto c[omo las aguas han afectado con los hundimientos, una parte de mi casita. Me gustaría que el Gobierno llegue pronto hasta este tramo y pueda sacarnos y llevarnos a un lugar más seguro”, expresa Alcántara.



Teme que en cualquier momento puedan producirse deslizamientos de tierra como los ocurridos en más de una ocasión y de ser arrastrados por las crecidas de la fuente acuífera.

Albanerys Alcántara sobrevive vendiendo desayuno.

Familia en condiciones precarias en casucha

Albanerys Alcántara vive junto a su esposo, que se dedica a la labor de albañil, en una casucha en condiciones muy precarias



Quienes conocen a la dama la califican como una mujer trabajadora, que no se avergüenza en hacer cualquier tipo de labor para poder levantar a su familia.



A pesar de las precariedades, Alcántara mantiene la frente en alto.