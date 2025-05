Adelantó que cuando llegue el momento de la campaña dejará a Aduanas y se dedicará a su candidatura

El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón es una de las figuras identificadas como presidenciables en el partido oficial para las elecciones de 2028. Con una amplia trayectoria política en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y fundador del PRM, es uno de los políticos que reúne las cualidades que históricamente han resultado en éxito presidencial ante el electorado.



Carrera política, vinculación con la militancia y dirigencia de la organización, exitoso como funcionario público, académico y con buena imagen ante la opinión pública.



Cuestionado sobre la estructura que soportaría su proyecto presidencial, dijo que su trabajo a lo interno de la organización por muchos años dará sus frutos. Respecto del respaldo que recibe de legisladores, tanto senadores como diputados, dijo que es un número considerable dentro de las filas del partido oficial, pero que no daría detalles porque es competencia de esos dirigentes. “Lo que sí te digo es que como profesional de este oficio (político), llegado su momento, nosotros vamos a presentar credencial para la sociedad dominicana. Y eso no es un secreto”, reconoció en la entrevista especial de elcaribe y CDN.



Sin embargo, apuntó que este no es el momento de promover proyectos presidenciales porque la tarea es gobernar para que la gestión del presidente Luis Abinader siga siendo exitosa. Igualmente dijo que cuando se oficialice la campaña electoral dejará su cargo en el Gobierno como Director General de Aduanas (DGA).



“Yo soy el director general de Aduanas y mientras yo sea director de Adunas de la República Dominicana, no puedo andar en campaña por razones muy obvias y tengo un compromiso con mi presidente. Yo soy fundador del proyecto de Luis, y todavía no ha pasado un año de este nuevo gobierno y tenemos grandes retos enfrente. Uno tiene que saber colocar los espacios y las acciones en su correcta dirección”, expuso.



El político consideró que es saludable para la democracia que se plantee en su partido el tema de la candidatura presidencial ante el hecho de que el presidente Luis Abinader no se volverá a presentar en 2028. Sin embargo, insistió que es prematuro hablar en este momento de un proyecto presidencial porque, incluso, la agenda de la ciudadanía es otra.



“Entonces sería muy prematuro adelantarse a eso. Y la gente se cansa. A veces creen los políticos que son el ombligo del mundo y no es así. La gente en lo que está concentrada es en cómo pagar la universidad a sus hijos, cómo pagar el colegio a sus hijos, cómo trabajar para que les dé a fin de mes todo, cómo conseguir mejor trabajo. Entonces hay que tener mucha prudencia en eso para no hostigar a la ciudadanía, para no generar mayor descontento”, reflexionó Sanz Lovatón.



Cuestionado sobre la estructura que soportaría su proyecto presidencial, dijo que su trabajo a lo interno de la organización por muchos años dará sus frutos. Respecto del respaldo que recibe de legisladores, tanto senadores como diputados, dijo que es un número considerable dentro de las filas del partido oficial, pero que no daría detalles porque es competenia de esos dirigentes. En el PRM también hay mujeres que figuran en la lista de presidenciables. La alcaldesa Carolina Mejía y secretaria general del partido oficial y la vicepresidenta, Raquel Peña. En un escenario de competencia con dos féminas, expresó que ambas son mujeres con gran talento que han aportado al país y, que, si deciden participar en la contienda del PRM, sería ganancia para la entidad y el país.



Con respecto al posicionamiento que va teniendo en algunas encuestas donde figura en la lista de los tres mejor posicionados para la candidatura presidencial, consideró que es un reconocimiento a su labor, pero aclaró que el posicionamiento en las encuestas no define su trabajo.



“El propósito de nosotros es trabajar, trabajar, trabajar, y trabajar en beneficio de un país que nos ha dado la confianza, a través de Luis Abinader, de administrar un área muy sensible, pero la gente nota que tú llegas temprano, que tú te vas tarde, la gente nota que si tú tienes un problema, te puedes reunir con uno, la gente nota que hay una sensibilidad para contestar diario, la gente nota que uno es abierto, la gente lo nota y eso es lo que va manifestando en las encuestas”, dijo. Expresó que su visión de la política es trabajar y que luego es Dios el que decide cómo retribuye ese trabajo. “Voy a estar trabajando, y donde el trabajo me lleve, ahí estaré; por eso apoyé a Luis Abinader porque sabía que sería un gran presidente y el tiempo nos ha dado la razón; a veces los que estamos en estos afanes cometemos el error de atender mucho la imagen y dejar de atender a la gente, no es mi caso”, expresó.



Sobre el proceso de renovación de la organización pautado para el 2026, Sanz Lovatón sostuvo que será una prueba importante para la organización y que es partidario de que el presidente Luis Abinader asuma la presidencia. “Creo en la visión que el PRM tiene sobre el país, también creo en que el PRM tiene distintos liderazgos que le pueden aportar a este país”, apuntó.

Concentrado en gestión Gobierno hasta campaña

El también director de Aduanas y titular de finanzas del PRM, explicó que aunque su proyecto presidencial está definido, en este momento sus energías están concentradas en ayudar al gobierno de Luis Abinader. “Ahora estamos concentrados en trabajar, recaudar y recaudar, seguir mejorando el servicio, seguir mejorando las recaudaciones, combatir el ilícito en todo lo que es el gobierno, en eso es que estamos ahora”, afirmó. Dijo que no aspirará a ningún cargo en el PRM en el marco de la renovación del próximo año. Sanz Lovatón consideró que los principales directivos de la organización deben ser dirigentes con los que el presidente Abinader se sienta cómodo para trabajar porque entiende que asumirá la presidencia a partir del próximo año. Los estatutos del PRM prohíben al presidente y secretario general aspirar a la presidencia de la República durante el periodo para el que fueron electos aunque renuncien previamente a esas posiciones.