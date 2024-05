A través de diversas actividades, los aspirantes a la presidencia de la República y al Congreso invitaron a votar

Los candidatos presidenciales de los principales partidos cerraron ayer su campaña proselitistas en cumplimiento a lo establecido en la ley electoral, así como las disposiciones de la Junta central Electoral (JCE)..



Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo (FP), Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Miguel Vargas Maldonado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), llamaron a la población a acudir masivamente a votar el próximo domingo 19 de mayo.



El presidente de la República y aspirante a la reelección, participó ayer en la entrevista de Multimedios del Caribe como parte de las actividades de cierre de campaña.



En su discurso de cierre a través de una cadena de radio y televisión, y la plataforma digital de su partido, Leonel Fernández afirmó, que este domingo 19 de mayo los dominicanos acudirán a las urnas, no solo para escoger al próximo presidente de la República, a senadores y diputados, sino, sobre todo, para elegir entre dos modelos de país.



Dijo que su partido, la Fuerza del Pueblo, propone un gobierno para todos, especialmente para los más pobres y desvalidos, mientras que el PRM, ofrece más de lo mismo, un país para unos pocos.



Destacó que al haber obtenido recursos durante los últimos 3 años y 4 meses por más de 4 trillones de pesos, el Gobierno del PRM ha sido incapaz hasta de reducir la extrema pobreza del país.



Fernández destacó que, en los últimos casi cuatro años, la situación del país, lejos de mejorar, se ha agravado y pueblo dominicano se siente desprotegido frente a la delincuencia y la criminalidad.



Dijo que la población se siente angustiada, impotente y frustrada, al ver que pasa el tiempo, y en lugar de avanzar o progresar, “lo que siente es que va hacia atrás, sin ningún horizonte de futuro o de esperanza”.



“Casi siete de cada diez personas consideran que no hay protección alguna para la población en lo concerniente al crimen y la delincuencia”, refirió al destacar que las familias están inseguras y viven con temor, mientras los delincuentes continúan diariamente los atracos, asaltos, robos y homicidios frente a una población indefensa que se considera desprotegida por las autoridades del orden.



Abel Martínez



En tanto que el candidato por el PLD, invitó a la población a acudir masivamente, en orden y llenos de entusiasmo a ejercer el sufragio, confiados en que, a partir de agosto se iniciará un proceso de verdadera transformación para construir un futuro seguro.



“Estamos preparados para encauzar a República Dominicana por senderos de progreso y desarrollo, donde las oportunidades para cada sector de nuestra economía sean reales, pero, también tienen mi palabra de que gobernaremos con y para la juventud, la mujer y el hombre de trabajo, que es trabajar con el corazón para la gente”, aseguró Abel, destacó además, que cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes haciendo valer los derechos ciudadanos, como punta de lanza para garantizar la seguridad, la soberanía y la anhelada equidad social.



Abel define al pueblo dominicano como resiliente y trabajador, que solo necesita de un gobierno que impulse acciones eficientes para provocar un derrame del crecimiento económico, hacia los sectores más necesitados.



“Es hora de apostar por lo mejor de nuestro país y nuestra gente; es el momento de transitar por un camino de verdades y transparencia donde lo que se prometa se cumpla y donde a cada familia dominicana lleguen las políticas sociales y públicas que merecen; es hora de dar el paso hacia una gobernanza de hechos tangibles que es lo que nos ha caracterizado y eso lo haremos juntos”, manifestó.



El candidato presidencial indicó que la verdadera democracia se establece cuando un pueblo hace valer su voz a través del voto popular, y dijo que el mismo deberá ser respetado con transparencia por el máximo organismo electoral.



“Vamos a cerrar el camino de las desigualdades y de la indiferencia hacia el pueblo, haciendo de estas elecciones un acto de amor por nuestro país,”, instó.



Miguel Vargas



Miguel Vargas encabezó una manifestación, junto al candidato a senador por la provincia Hato Mayor por PR) y la Alianza Opositora Rescate RD, Saury Mota, donde exhortó a la población a ejercer su derecho al voto dando garantía de que trabajan para el triunfo de la oposición “y que la solución de la elección presidencial sea en segunda vuelta”.



Llamó nuevamente a la Junta Central Electoral (JCE) “para que aplique rigurosamente la ley, haga valer su autoridad y lleve al Gobierno a la legalidad”.



“Reconocemos que la Junta ha respondido algunos de los reclamos de los partidos de oposición y la sociedad para garantizar una competencia equilibrada”, expresó.



Sin embargo, recordó que las demandas en el Pliego de Garantías Electorales que depositaron en el órgano comicial, las cuales considera “son determinantes para garantizar la integridad de las elecciones”, no han sido acogidas.



La caravana constituyó el cierre de campaña local, donde participó la dirección de los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD), PRD y otros.



Durante el encuentro, el líder perredeísta reiteró su respaldo a Saury y a los candidatos de la Alianza en Hato Mayor.



“Nuestro compromiso es rescatar al país de esta pésima gestión que encabeza el actual presidente, quien pretende reelegirse junto a su gobierno, apoyados en el uso y abuso del Estado”, sancionó.



“El pueblo dominicano es sabio y no va a reelegir una Administración incapaz, ineficiente e incumplidora”, sentenció.

Los aspirantes de los partidos minoritarios

Los candidatos a la presidencia por los partidos minoritarios, Virginia Antares de Opción Democrática, María Teresa cabrera del Frente amplio, Fulgencio Severino de Patria para Todos, Carlos Peña de Generación de Servidores y Roque Espaillat del Partido Esperanza Democrática (PED), también dieron por concluidas las actividades proselitistas.



Entre los nueve aspirantes a la presidencia de la República, Antares y Cabrera son las únicas mujeres que encabezan boletas.

Temor

Las familias están inseguras y viven con temor, mientras los delincuentes continúan los atracos, asaltos, robos y homicidios

Amor

Vamos a cerrar el camino de las desigualdades y de la indiferencia hacia el pueblo, haciendo de estas elecciones un acto de amor