Hasta las elecciones del 18 de febrero el PRM había juramentado a 35 alcaldes de la oposición y 15 diputados

Los candidatos a la senaduría del partido Fuerza del Pueblo (FP) en San José de Ocoa, José del Castillo y de Samaná, John Anderson, renunciaron a esa organización para juramentarse en el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PM), una señal del reto que han estado enfrentado las organizaciones de oposición con la salida constante de dirigentes hacia el partido oficial o hacia alguno de sus aliados.



Hasta las elecciones del 18 de febrero, el PRM había juramentado 35 alcaldes de la oposición, 45 directores de distrito y 15 diputados.



Las “conquistas” han continuado luego de las elecciones municipales. Ayer, el alcalde saliente y excandidato a la misma posición de la FP, Carlos Guzmán, también dimitió de la organización opositora. Lo propio hizo el alcalde electo de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez.



El tema llegará a la Organización de Estados Americanos (OEA), pues una comisión de la oposición viajó ayer a la sede del organismo para presentar sus quejas sobre las elecciones, entre las que figura la supuesta “compra” de dirigentes de la oposición por parte del PRM.



Del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dimitieron el alcalde Fernando Emilio Fernández, del distrito municipal de Maizal en Valverde y el director del Distrito Municipal Villa Elisa, en Montecristi, Víctor José Crespo.



También María Mercedes Fernández, diputada del PLD por la provincia Monseñor Nouel y lo propio hizo el alcalde de Bayaguana, Manuel Santana.



El PLD y la FP, debido a las renuncias, han confrontado problemas para presentar algunas candidaturas tanto en las elecciones municipales como en las congresuales.



En el caso de Ocoa, la FP optó por apoyar la candidata del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pero luego que se venció el plazo para las alianzas. En el caso de Samaná, la FP inscribió al exsenador, Prim Pujals.



Problemas similares a los que ha tenido la FP en Ocoa y Samaná, enfrentó el PLD en las elecciones municipales por la renuncia de varios de sus candidatos a alcaldes o directores de distritos, luego de vencido el plazo de las alianzas y la inscripción de candidaturas.



Sobre el particular, el presidente y líder del PLD, Danilo Medina, ha dicho que “el que se quiera ir que se vaya” y ha advertido que quien “se vende no sirve para nadie”.



El expresidente también ha dicho sobre el tema que quienes abandonan al PLD no lo hacen por un asunto de principios, “lo hacen porque se venden”.



Sobre el particular, el candidato presidencial y líder de la FP, Leonel Fernández, ha enfocado las críticas hacia el partido de gobierno por cooptar dirigentes de oposición.



“Desde muy temprano de su ejercicio gubernamental empezaron a aplicar un plan de cooptación de alcaldes, directores municipales, regidores y vocales de la oposición. De esa manera, consideraban que no solo debilitaban a la oposición, sino que fundamentalmente incrementaban sus caudales para futuros torneos electorales, especialmente en el ámbito municipal”, expuso Fernández en un artículo publicado en Listín Diario el pasado 25 de marzo.



Reconfiguración de los partidos



La división del PLD en 2019 aceleró la reconfiguración del sistema de partidos políticos que había iniciado en 2014 con la fundación del PRM luego de la división del PRD.



Del PLD nació la FP que se ha alimentado básicamente de dirigentes del partido morado que renunciaron en desacuerdo con el sector de Danilo Medina.



De hecho, varios de los legisladores y alcaldes que tiene la organización fueron electos en la boleta del PLD.



Uno de esos casos es el renunciante alcalde saliente de Santo Domingo Norte, que fue electo en las votaciones de 2020, en la boleta morada y luego renunció para pasar a la FP.



De hecho, del PLD también nació el Partido Justicia Social de Julio César Valentín. Esa organización ha servido para que varios dirigentes del PLD que han renunciado se integren a esa organización, que está aliada al PRM. Son los casos del alcalde electo de Azua, Rafael Hidalgo y el diputado de Santiago, Víctor Suárez.



El PLD ha sido la organización más afectada, PLD tiene tres partidos que le quitan dirigentes, la FP, el PRM y Justicia Social.

Julio Césa Valentín y Alcalde de Bayaguana.

Críticas por renuncias de dirigentes en redes

Las renuncias de dirigentes de los partidos de oposición generan intensos debates en las redes sociales, entre los usuarios que simpatizan por el partido de gobierno y los seguidores de las organizaciones opositoras. El último caso fue el de Carlos Guzmán, que en el marco de la campaña pasada colgó un video en las redes sociales en el que denunciaba que supuestamente el dinero proveniente del narcotráfico del Estado habría incidido en la derrota que sufrió en las elecciones del 18 de febrero. La alcaldesa electa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo no se quedó al margen de las discusiones en las redes. “Procura siempre que tus palabras sean dulces y suaves por si algún día tienes que tragártelas. La piedra que lances hoy podría ser la misma con la que tropieces mañana”, escribió en sus redes, lo que ha sido interpretado como un mensaje al alcalde renunciante de la FP.

Presidente y candidato PRD critica las renuncias

El presidente y candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas, se expresó en contra de la supuesta compra de dirigentes de la oposición. “Estas manifestaciones antidemocráticas en medio de un proceso electoral, revelan también el temor del gobierno, del PRM y la fatídica maquinaria reeleccionista al creciente malestar y desprecio de la población por la carestía de la vida, la inseguridad ciudadana y el retroceso que impera en el país”, se quejó el también vocero oficial de la alianza Rescate RD que agrupa al PLD, la FP y otros cuatro partidos minoritarios que respaldan al partido verde.

Danilo Medina

Tampoco critiquen al Gobierno porque compra, porque cuando compran es porque alguien se vende, y el que se vende no sirve para nadie”

Leonel Fernández

El oficialismo se ha dedicado a una labor intensa de cacería para capturar tanto a candidatos electos de la oposición, como a los no electos”

Miguel Vargas

Los desafueros de este gobierno con la compra de voluntades políticas y sociales colocan en alto relieve una peligrosa señal dictatorial”