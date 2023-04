Email it

Los partidos, mayoritarios y minoritarios, que forman parte de la oposición política gestan tres tipos de alianzas diferentes para las elecciones de febrero y mayo de 2024.



Desde la plataforma Juntos Podemos, que lidera José Francisco Peña Guaba, los partidos minoritarios están consensuando un acuerdo para los cargos plurinominales, es decir, regidores, vocales de distrito y diputados.



En otra vertiente, todas las organizaciones que no están aliadas al PRM gestan un acuerdo para llevar candidaturas comunes a las alcaldías, direcciones de distritos y senadurías, es decir para los cargos uninominales.



Para el nivel presidencial, José Francisco Peña Guaba encabeza el movimiento Gran Alianza Nacional por la Renovación (Ganaremos) en apoyo a la candidatura presidencial de Leonel Fernández.



José Francisco Peña Guaba, armador de los diversos acuerdos, explicó que la alianza de los minoritarios es una respuesta a la insistencia de los partidos grandes de mantener el voto preferencial en los distintos niveles de elección.



Juntos Podemos



La plataforma ideada para que una gran cantidad de partidos minoritarios, que aún está por definirse la cantidad exacta, postularía el 90% de los cargos para las elecciones de 2020. Incluye a los regidores, vocales de distritos, diputación nacional y diputados por circunscripciones electorales.



Esa alianza la personificaría el BIS, liderado por Peña Guaba, que además es el secretario general de la Federación Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Fopppredom).



Alianza opositora



Aunque no se han dado a conocer los detalles, la alianza opositora entre los partidos mayoritarios está avanzada en la identificación de los candidatos más potables de las distintas organizaciones.

Peña Guaba, ha dicho que la mayoría de las demarcaciones la encabezará la Fuerza del Pueblo por la proyección electoral que tiene ese partido.



El puente comunicante entre el PLD y la FP es el presidente del PRD, Miguel Vargas. La FP ya designó la comisión de alianzas integrada por 13 miembros y coordinada por Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política que además coordina el sector externo del proyecto presidencial de Leonel Fernández.



El PLD aún no ha oficializado la comisión de alianzas, pero de manera informal se habla de las gestiones que hacen Domingo Contreras y Rafael Hidalgo. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez y el secretario general Charlie Mariotti, se han pronunciado en contra de un acuerdo, pero en los últimos días ese discurso ha ido variando.



El presidente de la organización y líder, Danilo Medina, está en Estados Unidos, en donde se somete al tratamiento para el cáncer de próstata que le fue diagnosticado recientemente y del que el propio expresidente se encargó de informar al país.

Plazo fatal de las reservas presiona para alianzas

Las alianzas entre los partidos políticos necesariamente están condicionada por la reserva de candidaturas. Las organizaciones están en la obligación de definir las plazas del 20% de las reservas a más tardar el 2 de junio porque es la fecha tope que establece la ley para comunicar los territorios que no serán sometidos a la competencia interna de los partidos para la escogencia de los candidaturas a cargos de elección popular. El plazo lo establece el artículo 57 de la ley 33/18. En tanto, el artículo 58 de la misma ley establece que la fecha límite para publicar las plazas reservadas es 15 días antes del inicio de la precampaña. Según el calendario electoral elaborado por la JCE ese plazo vence el 17 de junio. El 20% de las reservas son las únicas candidaturas que los partidos pueden usar para fines de alianza, debido a que la ley 33/18 prohíbe que se despoje de un cargo a un dirigente que lo haya logrado en los procesos de elección interna de los partidos. Esos procesos se realizarán en octubre de este año.