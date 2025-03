Expresidente de la República asegura que en persecución en su contra hay un interés para destruir al PLD

El expresidente Danilo Medina y líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendió ayer sus gobiernos de los actos de corrupción de los que ha sido acusado y afirmó que los familiares que están señalados de corrupción lo están porque son sus hermanos, no porque cometieron delitos penales.

Igualmente, dijo que además de la persecución en su contra, en las acusaciones de corrupción ha habido un interés por destruir al PLD.



“Había que desacreditarme a mí y había que desacreditar a mi familia. Mi familia es víctima de ser hermanos de Danilo Medina, por eso están presos y por eso los persiguen, porque son mis hermanos”, afirmó. Agregó que durante todo el tiempo no había tocado el tema porque “cuando hay bulla no te escuchan”.



“Cuando hay ruido no te escuchan y aquí se montó una campaña de descrédito, de difamación y de infamia contra mi familia y contra mí, y no hacía nada con hablar, porque no te permitían que hablaras, no bastó que yo incluso nombrara una comisión de notables del país, de todas las iglesias, del empresariado, de los trabajadores, de las organizaciones de la sociedad civil para que investigaran a Punta Catalina, pero a pesar de eso siguió la campaña diciendo que Punta Catalina sería el cuerpo del delito para meterme preso”, se quejó.



Dijo que la campaña que, afirma se desató en su contra, su familia y el PLD es, además, porque dejó la vara muy alta. “Porque no era a mí, era al PLD que había que anular”, expuso.



“Eso fue lo que se generó en la campaña contra nosotros de que somos ladrones, y les digo la verdad, hay un refrán que dice que el agua se aclara sola al paso de la corriente, yo creo que se está aclarando, que somos el gobierno más corrupto en mi gobierno hubo 14 denuncias de corrupción, yo tengo de este gobierno, 70; duré ocho años y este gobierno lleva cuatro y ya yo llevo 70, que las llevo tabuladas, las tengo encuadernadas, 70 escándalos de corrupción y lo de nosotros eran cositas, por eso los compañeros que están presos son inocentes, pero yo no soy juez, los jueces deben decidir si es verdad o es mentira, pero se verá”, afirmó el líder político.



Cuestionado acerca de por qué sus hermanos eran suplidores del Estado durante su gobierno a pesar de que las leyes dominicanas lo prohíben, Medina dijo que él no estaba enterado y que es responsabilidad de los funcionarios.



“Eso es responsabilidad de los funcionarios, porque yo en todos los consejos, nosotros teníamos un barómetro de medición de las metas presidenciales, y cada vez que yo hablaba al final de la reunión del Consejo de Gobierno ampliado, cuídense de la familia, no permitan que familiares de ustedes hagan negocio con el Estado dominicano, no lo permita sea quien sea, está grabado, en más de cinco intervenciones, si ellos le vendieron, eso es cosa de ellos”, apuntó.



Cuestionado de si no se dio cuenta que eso estaba ocurriendo, dijo que no. “No, esa es una violación administrativa, eso no es penal, eso administrativo, es penal porque es mi hermano, no me di cuenta, cada vez que iba allá a mi despacho lo sacaba y le decía que no podía hacer negocios con el Gobierno, iba a pedirme cosas y le decía que no podía hacer negocios con el Gobierno, pero eso es administrativo, eso no es penal, eso no conlleva cárcel, eso conlleva una multa, más nada, lo convirtieron en un caso penal porque es mi hermano, pero yo no soy juez, dejen que los jueces decidan, que por cierto, el juicio se está acabando”, expuso.



El expresidente fue entrevistado en el programa de radio Zol de la Mañana del grupo RCC Media, la primera entrevista que da desde que dejó el poder hace más de cuatro años y medio.



“Es fácil entender lo que pasó con nosotros, a nosotros nos empezaron a perseguir aplicando ese tipo de política en marzo de 2016, cuando el asesor de campaña nuestro, es el mejor asesor de campaña que he conocido en toda mi vida; cuando a Joao Santana lo imputaron en el caso de Lava Jato, aquí se montó una campaña para decir que yo estaba recibiendo dinero de Brasil, en esas declaraciones, Joao Santana, mi amigo personal, dijo que todas las campañas que ha dirigido en el mundo, no solamente en América Latina también en Europa, dijo que las únicas dos campañas que no recibieron dinero de Brasil son la de Danilo Medina en la República Dominicana y la de un candidato a senador en Argentina, pero eso no tuvo importancia, siguieron con la campaña”, expuso.



Dijo que es inexplicable que un gobierno escogido con el 62% en 2016 le montaron un movimiento de protesta comenzando el gobierno con la finalidad de desacreditarlo. “Yo aparecía detrás de las rejas de la cárcel junto con Leonel Fernández acusándonos de ser dos ladrones, todo eso es libreto de la judicialización de la política”, expuso.



Llamada de Pompeo



Sobre la famosa llamada del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo en 2019, esta fue la respuesta del expresidente: “A mí nadie me oyó decir lo que me dijo, yo tampoco lo dijo, pero aquí había un libreto para decir que Pompeo me llamó la atención de que no me podía reelegir, nada de eso es cierto; ese señor me llamó para decirme, presidente lo que usted vaya a hacer, hágalo en el marco de la ley; y mi respuesta, no hago nada que no esté dentro de la ley, así ha sido mi ejercicio de gobierno todo este tiempo, y le deseo mucha suerte y muchas gracias, eso fue todo, pero ese era un libreto para decir que Pompeo me llamó y que me dijo eso, eso fue parte de la campaña de descrédito que se montó contra mí”, contó el expresidente.



Afirmó que nunca tuvo la intención de reelegirse en 2020. “A todos los que aspiran yo los llamé dos años y medio antes, les dije que yo no voy a ser candidato, o no voy aspirar en el veinte, porque yo no tenía cómo modificar la Constitución, yo no tenía los votos, el partido estaba dividido, el nuestro”, refirió Medina. Igualmente, negó que impusiera a Gonzalo Castillo como candidato, como se ha dicho.



Dice hay pasión por su figura



Medina dijo que la supuesta campaña contra el PLD es un arma política. “Las elecciones se ganan por dos razones, se ganan por pasión o por odio, entonces había mucha pasión con nosotros, hice la campaña de 2016 sin pronunciar un solo discurso, solo me subí un vehículo y salí a saludar multitudes que me esperan en las calles porque me había ganado el derecho a reelegirme por la gestión de gobierno, había pasión, a mí me hicieron una campaña en 2000 que no tenía carisma, aquí se desató una pasión enorme por mi figura personal, que todavía está presente y sin tener posibilidad de volver a ser presidente, hay mucha pasión por nosotros en todos los rincones del país”, observó Medina.



La misión de Punta Catalina



El expresidente Medina explicó que la razón por la que decidió construir la planta de punta Catalina es porque el tema de la generación eléctrica es un negocio muy rentable, pero al mismo tiempo es político y que cuando los presidentes le exigen a los generadores entonces lo que hacen es apagar las plantas.



“Es un tema político también y los presidentes se tienen que arrodillar para que no te apaguen, entonces la única manera de tu poder resolver que no te apagaran, era tu pudiendo encender, y esa es la misión de punta Catalina, Punta Catalina bajó el costo de energía, como nunca antes se había vendido energía en la República Dominicana”, expuso el líder del PLD.

El PLD se levantará para el año 2028

El líder del PLD dijo que ellos participarán en su propia silla en las elecciones de 2028. Esa fue su respuesta cuestionado sobre la posibilidad de unir la oposición para el 2024. “Nosotros estamos sentados en nuestra propia silla, tenemos que levantar al PLD, porque no es la primera vez que se levanta, en 1994, sacamos un 13% después de haber ganado las elecciones voto a voto, en el noventa, quedamos en tercer lugar como ahora, yo no sé por qué a la gente se le mete en la cabeza que, porque sacamos una votación baja, son ciclos, se sube y se baja”, afirmó.



Sobre el PLD dijo que la decisión de adelantar la elección de la candidatura presidencial es una decisión que se tomó en base al centralismo democrático que es lo que rige la organización.



“Se buscó un punto intermedio entre lo que quería un extremo y lo que quería el otro, unos querían fuera más rápido y otros que fuera muy tarde, y sabiamente el Comité Político decidió un punto intermedio para todos”, reflexionó Medina.