El candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, declaró que Luis Abinader pretende ganar si hay una abstención y afirmó: “Eso no se lo vamos a permitir”.



“Vamos a ir a votar para ganarle en la primera vuelta”, proclamó ayer Fernández, tras recibir el apoyo del Partido del Demócrata Dominicano (PDD), entidad que preside el abogado Ciprián Reyes, y que en las elecciones del 2020 apoyó a Abinader.



Leonel explicó que en las elecciones municipales de febrero, el PRM presuntamente ganó 120 alcaldes, pero fue con 22% de los votos, lo que quiere decir que el 78% del universo de lectores que está en el padrón de la Junta Central Electoral, o no votó por ellos o se abstuvo de votar.



“Es en ese 78% de los votantes, donde nosotros tenemos que penetrar para poder ganar en la primera vuelta”, dijo.



Fernández precisó qué Abinader, como presidente de la República, no ha podido controlar la inflación desmedida, tampoco los altos índices de criminalidad y delincuencia y, mucho menos, dar respuesta positiva para resolver los problemas predominantes en las áreas de la producción agropecuaria y salud.



En su intervención, reiteró lo que dijo durante el debate presidencial, que este gobierno se ponchó, agregando que si se reeligen, vendrán situaciones difíciles para el país.



Apoyo electoral del PDD



Durante la actividad, el presidente del emergente Partido Demócrata Dominicano (PDD), Ciprián Reyes, explicó las razones por las cuales, esa organización y sus dirigentes decidieron brindar su respaldo al líder de la oposición política dominicana, Leonel Fernández.



Dijo que hizo la alianza porque las actuales autoridades llevan al país por un mal camino, en perjuicio de los dominicanos.