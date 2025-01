Además de conversar sobre el proyecto de la nueva cédula, la investigación al registro civil y al padrón electoral, la FP abordó el tema de las candidaturas independientes con el pleno de la Junta.



En el marco del encuentro realizado este lunes con el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), el partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó que, en el marco del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, se realicen auditorías exhaustivas tanto al padrón electoral como al registro civil.



El objetivo de esa petición es, según la organización, garantizar la transparencia y la precisión en los datos que sustentan el sistema de identidad y electoral dominicano.



La Fuerza del Pueblo destacó que estas auditorías son indispensables porque han pasado unos diez años desde que se llevó a cabo la última revisión de este tipo, realizada antes de la pandemia del COVID-19.



En este sentido, la organización política opositora consideró prioritario determinar con exactitud cuántos dominicanos están empadronados y verificar quiénes tienen derecho al voto para asegurar que no existan casos de suplantación de identidad.



Asimismo, el partido verde enfatizó la necesidad de una auditoría al registro civil, dada la creciente preocupación por el aumento de partos de ciudadanas haitianas en el país y las posibles implicaciones en el registro de nacimientos.



La FP explicó que esa investigación permitirá cruzar la información entre ambas auditorías, garantizaría que los registros sean precisos y evitaría que personas no dominicanas puedan obtener el documento de identidad de forma indebida.



La Fuerza del Pueblo subrayó que una revisión al registro civil también permitirá informar al país si se han corregido situaciones de irregularidad como las mafias que en el pasado se dedicaban a la suplantación de identidad y registros indebidos. “Aunque estos problemas fueron combatidos en su momento, no se ha determinado con claridad si han reaparecido o si continúan afectando a los dominicanos”, establece un comunicado de la organización.



Los planteamientos de la FP fueron presentados por su presidente y líder, Leonel Fernández.



FP felicita la JCE



La Fuerza del Pueblo felicitó a la JCE por este ejercicio de consulta sobre el proceso de renovación y cambio de la cédula de identidad y electoral y agradeció la visita del Pleno para la presentación del proyecto del nuevo documento.



Otros aspectos manifestados por la FP a los representantes de la Junta Central Electoral abarcan desarrollar un programa conjunto con la Escuela de Formación de la JCE, respaldar la elaboración de un proyecto de ley sobre las candidaturas independientes, y reiterar la necesidad de que la JCE adopte medidas con suficiente tiempo para dar las garantías electorales que necesitan los actores del sistema de cara al próximo proceso electoral en 2028.



En el encuentro, efectuado en el local pricipal de la FP, participaron el presidente de la JCE, Román Jáquez, así como los titulares Dolores Fernández, Chami Isa, Rafael Vallejo e Hirayda Marcelle Fernández. La comisión de la FP además de su presidente, contó con la participación del vicepresidente, Radhamés Jiménez; el secretario General, Antonio Florián el delegado político ante la JCE, Manuel Crespo.

JCE agota consulta para renovar cédula identidad

La JCE ha iniciado un proceso de consulta con las organizaciones políticas en el marco de la renovación de la cédula de identidad y electoral. La entidad ya detalló el proyecto al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Con la visita a la FP concluye la presentación a los partidos mayoritarios. La JCE ya definió el cronograma para la renovación de la cédula.