Cada vez más dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP) emiten críticas públicas sobre la agenda que desarrolla esa organización como principal partido de oposición.



Desde pedidos de que se retire del diálogo sobre el impacto de la crisis haitiana que se desarrolla en el seno del Consejo Económico y Social (CES) hasta criticar la actitud pasiva con afirman se maneja la organización frente al gobierno.



Manuel Crespo, miembro de la Dirección Política, instó a la organización a retirarse del diálogo del CES, mientras que dirigentes como Manolo Pichardo y Roberto Rosario, que coordinan dos comisiones de la organización en el diálogo del CES, han expresado públicamente que no asistirán a las reuniones y expresados desacuerdos con que la organización participe de esas conversaciones sobre la crisis haitiana.



En tanto, el miembro de la Dirección Político y que aspiró a la secretaria general, exsenador Dionis Sánchez, expuso que muchos de sus compañeros de partido temen criticar al gobierno, pero que son ligeros al emitir juicios para denigrar a sus compañeros de partido.



“Para darle seguimiento a las políticas del gobierno y criticar las tantas cosas incorrectas, no son muchos los que están dispuestos, para criticar a otro compañero de forma despiadada sin justificaciones y en violación a los estatutos, si están prestos”, expuso Sánchez para comentar una publicación crítica hacia la organización de Haivanjoe Ng Cortiñas.



“Si la FP hiciera el papel político de oposición, estaría compitiendo por el primer lugar. Más de 25 secretarías técnicas y casi no abren la boca. Suben el precio del GLP, gasoil y no hay reacción. La web con información de 2024 y encargada de redes subiéndose ella misma”, criticó el economista.



Toribio critica aumento



A pesar de las críticas, la FP hace denuncias contra el gobierno. Por ejemplo, ayer el titular de Economía, Daniel Toribio denunció irregularidades en las nuevas alzas de los combustibles y pidió que se haga una auditoría a los recursos destinados a subsidiar los carburantes.



El dirigente político sostuvo que la población tiene derecho a saber como se fija el precio de los carburantes y que se ha hecho con el dinero destinado a los subsidios.



Calificó de grave que a pesar de que los precios del petróleo han experimentado una gran caída en los últimos meses, aquí se haga lo contrario y se apliquen aumentos que no tienen ninguna justificación como ocurrió el pasaso viernes con el incremento al GLP y otros carburantes.

La Dirección Política va para 2 meses sin reunirse

A pesar de que la FP es el principal partido de oposición, la Dirección Política de la FP, máximo organismo de dirección, lleva casi dos meses que no se reúne. El último encuentro fue el 8 de mayo y hasta ayer no se había convocado al organismo para esta semana, confirmaron varios de sus integrantes que fueron consultados. La organización inició el Congreso interno el 28 de junio de 2024 y un año después no tiene ni la fecha de elección autoridades.