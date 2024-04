El ex juez del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, consideró que si existe un compromiso con los derechos humanos, la República Dominicana debe analizar los informes de violaciones que emiten el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Amnistía Internacional, para corregir las distorsiones.



El jurista explicó que estos informes son declaraciones sobre lo que ellos entienden que es el panorama de la protección de los derechos fundamentales en el país. Agregó que no son vinculantes.



“Deben de analizarse y las distorsiones que puedan existir deben tratar de corregirse en todos los países del mundo. Hay ocasiones en que se violan derechos fundamentales”, afirmó.



El ex juez del TC participó en la conferencia y panel “Relevancia del derecho internacional en la protección nacional de los derechos fundamentales: Experiencias desde el control de convencionalidad”, junto a los panelistas Amaury Reyes Torres, juez del Tribunal Constitucional, Mariel Ortega De los Santos, asociada senior del Instituto O’Neill (Universidad de Georgetown) y Felix Tena de Sosa, director de análisis constitucional de la Procuraduría General de la República.



Acosta sostuvo que para el ejercicio del control de convencionalidad los jueces deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana, sino también la interpretación que de ella hace la Corte Interamericana.



Panel sobre protección de derechos



Félix Tena de Sosa explicó que el control de convencionalidad es un concepto desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) y se refiere al deber de los Estados de asegurar que su ordenamiento interno, tanto las normas como las prácticas, esté en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos de los que son parte.



“Este control debe ser ejercido por los órganos del Estado en especial, pero no exclusivamente por jueces”, dijo Tena.



Al referirse a la justicia constitucional, el juez del TC, Amaury Reyes Torres, afirmó que esta la competencia a que tienen los tribunales del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en controlar, y sancionar, las infracciones a la Constitución.



“Aunque recae sobre el Tribunal Constitucional el monopolio del control concentrado de constitucionalidad, no así la garantía de la supremacía de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales y el orden constitucional que les corresponde a todos los órganos jurisdiccionales del país en el contexto de sus atribuciones”, explicó Reyes Torres en el evento.

Destacan importancia de derechos fundamentales

Mariel Ortega destacó la importancia y la eficacia de los tratados de derechos humanos, que toman como punto de partida la armonización normativa.



La actividad fue organizada por la seccional dominicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional junto a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown.



Contó con la presencia del magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, entre otros miembros de esa alta corte.



Francisco Antonio Ortega Polanco, decano de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNPHU, ofreció la bienvenida a los participantes en la conferencia y panel sobre la relevancia del Derecho Internacional en la protección nacional de los Derechos Fundamentales.