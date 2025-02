El expresidente Danilo Medina dijo que comparte la apreciación de que la situación económica de República Dominicana “es difícil y complicada”.



El también presidente del PLD dijo sobre la situación del sector eléctrico, con prolongadas tandas de apagones y facturas por las nubes, dijo que más que aceptar que los apagones son insufribles, como afirmara el presidente Abinader, lo que se debe hacer es solucionar dicho problema.



“Lo que se debe es resolver ese problema. Nosotros dejamos el país sin apagones, lo que se debe preguntar es ¿qué ha pasado que volvieron los apagones?”, agregó.



Medina dio las gracias públicas a centenares de personas y comentaristas que se han excusado por críticas anteriores a su gestión significando que no sabían. “Muchas Gracias”, les dijo, reiterando lo dicho en las palabras de cierre de la asamblea celebrada este domingo en Higüey, La Altagracia.



Masiva asamblea



Las declaraciones del presidente del PLD a la representación de los medios de comunicación en Higüey se realizaron al concluir una masiva asamblea de dirigentes peledeístas, que concentró en el amplio salón de actos del Club Salvaleón de Higüey representaciones de los distritos municipales y municipios de la provincia La Altagracia.



Presidentes de Comités de base e Intermedios, representantes de las direcciones de demarcaciones llenaron el salón para escuchar las orientaciones a cargo del presidente del PLD y el Secretario General Johnny Pujols, cumpliendo las directrices del Comité Político.



“Esta es la asamblea más grande a la que he asistido aquí, en Higüey. Yo tengo décadas viniendo a resolver situaciones del Partido y esta es la asamblea más grande que he visto en Higüey”, manifestó Medina a los comunicadores.

Desarrollo de Asamblea en La Altagracia

La asamblea abrió con el lema del PLD, “Servir al Partido para Servir al Pueblo”, continuó con la invocación a Dios cargo de Baldomero Jiménez y las palabras de bienvenida pronunciadas por Maireni Castillo, presidente provincial. Castillo dijo que la provincia La Altagracia muestra desesperación por lo decepcionante de la gestión de Gobierno del PRM.