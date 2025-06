Danilo Medina continúa la agenda de fortalecimiento interno del PLD y con críticas cada vez más fuertes a la gestión del PRM.



El ex presidente de la República y presidente del Partido de la liberación Dominicana (PLD) declaró que no le extraña el aumento decretado al Gas Licuado del Petróleo y otros carburantes anunciado por el Gobierno este fin de semana, al tiempo que instó a la dirigencia de la organización a defender al PLD en barrios y colmadones.



Medina en el transcurso del encuentro de los dirigentes del PLD en San Cristóbal dijjo que el PLD es un partido de realizaciones, no se cuentos.



“Hay que volver a hablar con la gente que nos llevó al poder en cuatro ocasiones consecutivas, tienen que hablar con ellos, sin miedo, porque Ya la gente reconoció que cometió un error, la gente ya reconoce que se equivocó cuando comparan lo que se está haciendo en este momento con lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, no hay dudas de que el PLD sale ganando, vayan a los barrios, vayan a los colmadones, vayan a los hogares y discutan con los que quieran discutir acerca de la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y lo que están haciendo estos señores que están en gobierno en este momento”, instó a la dirigencia del PLD.



Igualmente, afirmó que el partido morado está creciendo desde las elecciones hasta y que según los estudios de mercado, volvió a ocupar la segunda posición que perdió en las votaciones de 2024.



“En ese contexto invitó a los peledeístas a no dejarse confundir por otros sectores: “No pueden dejarse confundir. Volvemos al Poder con la bandera morada y la estrella amarilla. Las y los peledeistas somos morados; no tenemos otro color al que seguir en nuestro país. Es morado con la estrella amarilla y con las siglas de P L D “, detalló durante el encuentro en San Cristóbal con la dirigencia de ese partido en la provincia.