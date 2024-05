ESCUCHA ESTA NOTICIA

NUEVA YORK.- La circunscripción 1 del exterior, con más de millón y medio de dominicanos residiendo, de los cuales la JCE ha informado que posee 549,553 empadronados, 198 recintos, 983 colegios y 4,915 empleados que trabajarán en el proceso electoral, representa el 63.62% de todos los votantes en el exterior, que totalizan 863,784.



Entre los estados que la componen figuran: Nueva York con 274,418 empadronados; Nueva Jersey con 112,788; Massachusetts 59,610; Providencia 25,266; Washington DC 21,384; Pensilvania 47,529; California 3,766, entre otros estados. Asimismo, Toronto 2,482, y Montreal con 2,310 en Canadá.



Hay que destacar que el condado de El Bronx-NY con 118,555 empadronados, supera de manera individual los demás estados.



En la circunscripción solo hay menos votantes que en las provincias de Santo Domingo con 1,649,032; Santiago = 794,080, y el Distrito Nacional = 785,287 en la RD, superando de manera individual las restantes 29 demarcaciones.



Asimismo, posee más votantes que nueve provincias de la RD juntas: Barahona con 135,743; Hato Mayor con 73,697; El Seibo 63,596; Dajabón 52,824; Ocoa 52,519; Santiago Rodríguez 49,639; Elías Piña 45,337; Independencia 38,238; y Pedernales con 19,720 para un total de 531,313 votantes, quedando a favor de dicha circunscripción 18,240.



Los dominicanos en el exterior están divididos en tres circunscripciones, siendo la Uno la más numerosa. Luego la Dos, con 164,431 empadronados, 52 recintos, 294 colegios electorales y 1,470 empleados durante el proceso. Comprende en USA a Miami y Orlando, los países Panamá, Curazao, San Martín, Chile, Venezuela y Costa Rica, entre otros.



La número Tres, con 149,436 empadronados, 123 recintos, 421 colegios electorales y 1,40 empleados durante el proceso. Comprende España, Italia, Holanda, Suiza, Inglaterra, Alemania y Bélgica, entre otros países.



La JCE ha dividido en tres las circunscripciones del exterior. Los nueve candidatos presidenciales dominicanos tienen presencia y se elegirán los siete representantes ante la Cámara de Diputados: La No. 1 con Tres. No. 2 con Dos y la No. 3 con Dos.



El centro de acopio de la JCE, ubicado en el 452 de la avenida Fort Washington, entre las calles 180 y 181, en el Alto Manhattan, ha comenzado desde este viernes a despachar las valijas a los miembros de la OCLEE y OSE del Estado.



También está entregando las credenciales a la prensa de parte de Elpidio de la Rosa, director de Operativos Móviles en la Circunscripción 1-USA, con asiento en NY y de la subdirectora de comunicaciones de la Junta, Rosa Lidia Lora, quien vino desde RD y permanecerá en la Gran Manzana hasta concluir el proceso.



Los funcionarios y empleados de la JCE están trabajando hasta 20 horas diarias. Además, el centro de divulgación estará transmitiendo los boletines el domingo en vivo desde el “Radio Hotel”, ubicado en la avenida Ámsterdam, entre las calles 181 y 180.



Para localizar el lugar de votación entrar a = https://verificate.do/