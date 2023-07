Yayo Sanz Lovatón “Todo funcionario hoy tiene más cuidado que ayer”

Santo Domingo – Durante su participación en el programa Siendo Honestos, el director de Aduanas de República Dominicana, Eduardo Sanz Lovatón, abordó diversos temas, entre ellos las 18 auditorías publicadas por la contraloría que ponen en tela de juicio procesos administrativos en ministerios y direcciones del gobierno del presidente Abinader.



Al respecto, Sanz Lovatón expresó: «Es la primera vez que una Contraloría dice cosas así de nuestros mismos ministerios. No es gracioso, pero es conveniente. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio (…) cuando haces 50 lagartijas, te duelen al otro día los hombros, los brazos. Pero las 50 lagartijas te hacen bien. Y yo creo que el esfuerzo de este gobierno de ser transparente se va generando poquito a poquito, el cambio que perdura no es el cambio instantáneo, es el cambio de mentalidad. Y yo te aseguro a ti que todo funcionario público hoy tiene más cuidado que ayer. Así gana la sociedad dominicana, aunque nos moleste a nosotros».



En cuanto a su rol en la gestión pública, el director de Aduanas destacó que su principal aspiración en la vida es ser honesto, “te digo sinceramente que cuando yo le veo la cara a mi familia, a mis amigos, inclusive ayer o antes de ayer, teníamos una reunión con todos los administradores y todos los gerentes de la Dirección de Aduana, y yo les hablaba de eso, de que la gente franca como yo tiene que poder andar con la frente en alto, porque cuando uno hace lo que no debe, le dicen lo que uno no quiere escuchar», comentó.



Sobre el liderazgo en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sanz Lovatón afirmó: «En el PRM todos estamos de acuerdo en que el líder es Luis Abinader. Inclusive nadie ha expresado su deseo de disputarle la candidatura al presidente».

Además, destacó el recambio generacional impulsado por el presidente y mencionó la existencia de jóvenes capacitados y preparados en su partido «Me siento muy orgulloso y satisfecho de que en el PRM yo te puedo mencionar 20 o 25 nombres de gente con capacidad, con preparación, con experiencia de todo, que puede ejercer cualquier función de Estado», sostuvo.



Con relación a la oposición política, el Director de Aduanas enfatizó en la importancia de un diálogo constructivo y el respeto hacia los adversarios: «Yo no soy de los que veo la política como una confrontación a muerte. Yo respeto muchísimo a mis adversarios, tengo excelentes relaciones. La clase política dominicana tiene que entenderse en el combate político, pero sin caer en guerras de insultos ni radicalismos».



Finalmente, al ser consultado sobre su futuro político, Sanz Lovatón expresó su deseo de seguir acompañando a Luis Abinader en la transformación de la sociedad dominicana y la experiencia adquirida en la dirección de Aduanas, agradeciendo la oportunidad brindada por el presidente. Además, mostró su confianza en que el PRM ganará las elecciones del 2024, afirmando estar «150% seguro».