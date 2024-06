Pese a que la Ley sobre declaración Jurada de Bienes establece la obligatoriedad para los funcionarios y exfuncionarios públicos de hacer el procedimiento, el 98% de los alcaldes salientes, así como el 90% de los reelectos, no ha presentado su declaración jurada.



De acuerdo con la Cámara de Cuenta (CC), con corte al 17 de junio, tampoco el 70% de los nuevos incumbentes de alcaldías han dado cumplimiento a este mandato de la Ley 311-14.



Contrario a su antecesor, Manuel Jiménez, el actual alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, no ha presentado su declaración jurada. Tampoco los salientes alcaldes de Santo Domingo Norte y Oeste, José Andújar y Carlos Elías Guzmán.



Tampoco han cumplido Dionisio de la Rosa Rodríguez y José Montás, electo y saliente de la alcaldía de San Cristóbal.



Karen Aristy, quien ha sido alcaldesa anteriormente, no ha presentado su declaración como tampoco lo ha hecho el saliente Edil y ahora senador por la provincia la Altagracia, Rafael Duluc, alias Cholitín.

En el caso de Santiago, tanto el exalcalde Abel Martínez como el actual, Ulises Rodríguez, cumplieron con la ley.



Cómo ver los datos



Los datos de los funcionarios y exfuncionarios que no han cumplido con el plazo de 30 días calendario establecido en la ley para presentar la declaración, se encuentran en una plataforma presentada ayer por la Cámara de Cuentas.



El módulo de consultas muestra el nivel de cumplimiento de los funcionarios electos, reelectos y los que han cesado en sus cargos electivos de los gobiernos locales en el recién pasado proceso electoral municipal.



“Esta iniciativa de solución tecnológica con solo dos pasos permitirá generar los listados de los funcionarios designados por elección popular en los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales, que se encuentren en cumplimiento y los que no, con respecto a la obligación legal de presentar sus declaraciones juradas de patrimonio”, refiere un comunicado de la entidad.



Veamos los números



De los 95 nuevos alcaldes, solo 26 han presentado la declaración, lo que evidencia que el 73%, es decir, 69 no lo han hecho. En el caso de los 131 vicealcaldes, 15 cumplieron con la ley y 116 equivalentes al 89%, han hecho caso omiso.



Cuando se va al reglón de regidores, el número total de los que están en falta, es de 87%.



De los 63 nuevos alcaldes solo 6 han cumplido con la Ley 311-14, lo que implica que solo el 10% han cumplido con presentar ante la cámara de Cuenta, su declaración de bienes. De los 27 vicealcaldes reelectos, dos han cumplido (7%) y 16 de 354 regidores con la misma característica, han presentado su declaración. Lo cual en términos porcentuales, representan un 5%.



En tanto que solo dos de 95 alcaldes salientes cumplieron con el mandato de depositar la documentación ante el órgano responsable de fiscalizar la administración pública. En tanto que ningún vice alcalde ni regidor saliente ha presentado declaración jurada.

Retendrán salario de los funcionarios

La Cámara de Cuentas (CCR) informó hace dos semanas que retendrá el salario a los funcionarios municipales que no realizaron la declaración jurada patrimonial. La medida fue tomada por el pleno luego de que el pasado sábado 25 de mayo finalizara el plazo para que los funcionarios electos y reelectos, así como a los salientes, declararan sus bienes.



Según una nota de prensa, en una reciente reunión en la CC, se convocó a representantes de la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Federación Dominicana de Juntas de Distritos Municipales, el Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para recordarles la obligación legal de presentar las declaraciones juradas de patrimonio y las consecuencias del incumplimiento, así como su rol como órganos vinculados.



El presidente de la entidad, Janel Andrés Ramírez, manifestó en la circular 00001/2024 la disposición de la entidad de brindar asistencia ante cualquier duda sobre la normativa y manejo de la plataforma tecnológica para la presentación de la declaración, tanto en su sede como en cualquier zona del territorio nacional.