Mientras buscan que se aumente la donación voluntaria, la entidad lidia con redes de tráfico e indiferencia ARS

No es una entidad pública, pero es vista como tal debido al vital y fundamental banco de sangre que gestiona en la República Dominicana desde 1949, sin embargo, pese a denuncias y reclamos, la Cruz Roja Dominicana no ha logrado que las autoridades desarticulen una red de tráfico de sangre que opera en sus inmediaciones, a la vista de todos.



Quienes tienen la necesidad de buscar sangre para determinado proceso u emergencia médica, no solo tienen que enfrentarse o encontrarse con esas redes, también tienen el desamparo de las Administradores de Riesgos de Salud (ARS), las cuales, excepto el Seguro Nacional de Salud (Senasa), no cubren los costos para la adquisición de sangre.



Al participar del desayudo de elCaribe y CDN, Miguel Sanz Flores y Blaurio Alcántara, presidente y director, respectivamente, de Cruz Roja Dominicana hicieron un llamado al Gobierno para revisar el presupuesto asignado a esa entidad humanitaria de carácter internacional, que en 2027 cumplirá su primer centenario de apoyar en la nación a través de su banco de sangre, prevención y asistencia ante desastres, entre otros aspectos.



“Nosotros somos víctimas de esa situación, hay una red, una banda, vamos a decir, de traficantes de sangre”, señaló Alcántara, director de Cruz Roja al señalar los peligros y riesgos para la salud de la venta clandestina de sangre.



La red que ha sido denunciada en diversas ocasiones, es integrada por diversos perfiles de personas, los cuales incluso, tienen acceso a que en centros de salud, les suministran las sangres que los pacientes adquirieron pero no usaron.



“Tenemos la denuncia de que, por ejemplo, en aquellos lugares donde se lleva sangre y no se utiliza, hay una forma de que ese grupo de traficantes la colecta y la vende de manera prácticamente pública”, enfatizó al hacer un llamado al Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público para que actúen en contra de un grupo de personas que están timando a quienes van con la necesidad de buscar sangre a su sede en el Ensanche Miraflores.



Alcántara reconoce que sus denuncias han tenido poca acogida por parte de las autoridades pero no se atreve a afirmar que se trate de complicidad sino una falta de conciencia de las consecuencias que tiene eso. “Más que complicidad, jamás. No creo, pero sí de falta de conciencia y la pertinencia que hay de mantener, en los lugares donde se maneja sangre, la mayor seguridad”, enfatizó.



En tanto que el presidente de la entidad describió que llevan un control de cada pinta que entregan y a la persona a la que se la entregan, sin embargo, no saben qué pasa con esa sangre.



Y, a veces, colocan la sangre a otra persona que no es a la que se le dio y esa persona tiene una reacción o muere pero cuando se va a revisar el porqué, ahí se dan cuenta de que ese hemoderivado no fue entregado al paciente que presentó la eventualidad, ilustró el galeno sobre la entidad que procesa más de doscientas pintas de sangre diariamente.

Yanessi Espinal, Eduardo Rosario, Nelson Rodríguez, director de elCaribe, Miguel Sanz Flores, presidente de la Cruz Roja Dominicana, Alba Nely Familia, Blaurio Alcántara, director de la Cruz Roja, Hogla Enecia Pérez y Andrés Tovar. El doctor Miguel Sanz afirma que la donación de sangre es beneficiosa para la salud. Ejecutivos de Cruz Roja Dominicana durante el desayuno de elCaribe y CDN.

Déficit de samgre



La demanda de sangre en el país es mayor de la disponible en los bancos de sangres del país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una nación debería tener un banco de sangre que sea equivalente al 5% de su población. Actualmente solo el 1.5% de la población dominicana dona sangre, lo cual limita el acceso para quienes requieran hemoderivados.



Este déficit hace que el costo sea mayor, así como las brechas para que redes de tráfico operen sin control.



“En el sistema de salud, solamente el Senasa, es la que asiste o le suministra sangre a sus afiliados pero ninguna otra. De manera que, siendo eso un tema relevante de salud, nosotros hacemos un llamado tanto al sector público como a las propias ARS, que deben enfocarse en que la sangre, igual que cualquier otra necesidad de medicina o medicamento, es necesario que la seguridad también respalde la sangre”, explicó Alcántara al destacar la importancia de que el país tenga seguridad sanguínea.



Con Senasa se pagan unos mil pesos por la pinta de sangre y que si la persona no tiene seguro, el costo anda por los 3500 pesos, ¡En Cruz Roja! Pero en el mercado el costo podría ser, mínimo, el doble, refirió el director de la entidad al destacar que hay personas que requieren hasta 15 pintas de sangre para un procedimiento.



En ese sentido, el presidente de la Cruz Roja, Miguel Sanz Flores, hizo un llamado a fomentar la donación voluntaria de sangre porque eso es beneficioso para la salud de quien lo hace.



“Donar sangre es beneficios para la salud porque te permite un mejor flujo de la sangre en el cuerpo, ayuda a tener una estabilidad en la hemoglobina y en el hemograma, en el hematocrito básicamente”, enfatizó al aclarar que al donar la persona se convierte en u dependiente de la donación, es decir, que tenga que hacerlo siempre.



De igual modo, refirió que las mujeres sí pueden donar sangre al igual que las personas que tengan tatuajes. Estos últimos, pueden ser donantes voluntarios después de los seis meses de haberse hecho algún tatuaje que no esté en una parte donde se va a sacar sangre.



Destacan que hacerse donante voluntario de sangre, ya sea de manera individual o por vía de entidades públicas o privadas, además del beneficio para la salud del donante, también garantiza, que se pueda acceder a los hemoderivados en cualquier momento que la necesite. Sin tener que someterse a los vaivenes que implica conseguir una sangre en el país.



“Llamamos a las instituciones porque estamos dispuestos a hacer acuerdos de manera que su personal done sangre y le da la seguridad en caso de necesitarla”, dijo el director de Cruz Roja.



Servicio en RD, Haití y Cuba



Con 10 mil 700 voluntarios, 156 filiales a nivel nacional y con presencia a las 32 provincias del país, Cruz Roja asiste al Gobierno central así como a los gobiernos locales en lo que tiene que ver con prevención y mitigación ante desastres naturales.



Además del programa de voluntariado para asistencias en los diferentes ámbitos de trabajo también hacen un trabajo vinculado a la gestión de riesgo y socorro.



“Hace muchos años que nosotros venimos trabajando, básicamente con el Ministerio de Educación, lo que es la gestión del riesgo en desastre”, donde se brinda capacitación a las comunidades para la prevención y las respuestas ante desastres naturales o desastres producidos por los seres humanos, sismos, cambio climático y socorro, describió Miguel Sanz.



Puso como ejemplo las provincias Hato Mayor, La Altagracia y Pedernales donde están trabajando esos temas a fin de convertirlas en comunidades resilientes. Además de la cooperación con Salud Pública para los temas de salud y primeros auxilios.



Esa entidad, no solo a apoyada a la población dominicana. También ha brindado asistencia a sus homólogos en Haití en lo que tiene que ver con hemoderivados así como asistencia humanitaria puesto que en República Dominicana está un almacén de apoyo logístico y humanitario de la Federación Internacional de Cruz roja con capacidad de almacenamiento para asistencia a cinco mil familias. Este almacén es para casos de emergencia o necesidad en los dos países de la isla así como Cuba y otras naciones del Caribe.



“Inaugurando nosotros eso, se presentó un terremoto en Haití y nosotros mandamos la primera ayuda. Recientemente, con lo que ha pasado en Cuba, se ha llevado de aquí allá, y a Cuba le estamos dando el apoyo, y llega más rápido que si fuese solicitándolo en Panamá”, dijo a modo de ilustración.



En tanto que el director de esa entidad, recordó que su misión como entidad humanitaria es dar servicio al que lo necesite y en tal sentido, han apoyado en el suministro de materias primas para laboratorios de banco de sangre de sus homólogos en Haití.



“Tenemos la colaboración que se nos solicita tanto a través de la Federación como de la sociedad de Cruz Roja Haití”, señaló Alcántara.

Una mirada al presupuesto

Pese a manejar el más longevo banco de sangre del país y ser entidad autónoma, de carácter humanitario, auxiliar del Estado dominicano, desde hace más de treinta años recibe tres millones de pesos del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Salud Pública. Monto que es ínfimo para la labor y la demanda que tiene de la población.



“Quizás, treinta años antes, era muy significativo pero hoy día” destacó el director Alcántara al solicitar a las autoridades “una mirada” a dicha partida a fin de que puedan seguir cumpliendo con los servicios de carácter público que ofrecen a la población.