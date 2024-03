Dionis Sánchez, presidente de la comisión que estudió la pieza, dijo que era un atentado a la Constitución

“Esa ley que acaban de mandar es un atentado a la Constitución”, afirmó el senador Dionis Sánchez, presidente de la comisión especial designada para estudiar el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (hoy Ley 1-24), antes de someter su informe a votación y aprobarlo junto a los colegas presentes.



Los comisionados se reunieron el pasado 09 de enero a las 12:10 del mediodía en el Salón Pedro Francisco Bonó del Senado de la República y, aunque fueron advertidos de aspectos que podrían chocar con la Ley Sustantiva, según se ve en el acta correspondiente a ese día, procedieron a darle un sí al informe.



El 10 de enero (día siguiente), en plena sesión senatorial, Sánchez solicitó al pleno incluir el proyecto en el orden del día, liberarlo de trámites y conocerlo, a fin de someterlo a votación. La Cámara Alta accedió, y votó a favor, y fue a partir de entonces cuando el pliego legislativo pasó a ser ley y generó el evidente rechazo de los distintos sectores que se han pronunciado.



La comisión especial se reunió una sola vez para revisar las correcciones hechas en la Cámara de Diputados. Al encuentro asistieron ocho de los nueve comisionados; la legisladora perremeísta Faride Raful no se presentó, mandó una excusa.



“Bueno, originalmente, qué te digo, estos datos no son congruentes con la Constitución, pero está bien”, aseguró Welnel Féliz, director del Departamento Técnico de Revisión Legislativa (Deterel), en referencia a otro de los aspectos cuestionados en ese momento de la polémica legislación y quien, además, fue parte de los técnicos de la entidad invitados a la reunión.



¿Qué pasó en el encuentro?



Con objetivo de ganar tiempo, al iniciarse la reunión, Dionis Sánchez (FP-Pedernales) explicó a Milcíades Franjul (PRM-Peravia), Melania Salvador (PRM-Bahoruco), Virgilio Cedano (independiente- La Altagracia), José del Castillo Saviñón (PLD-Barahona), Alexis Victoria (PRM-María Trinidad Sánchez), Ginette Bournigal (PRM-Puerto Plata) y Ramón Genao (PRSC-La Vega) que el proyecto de ley había sido “manoseado” varias veces, pero que solicitó al equipo técnico encabezado por Welnel Féliz que comparen los cambios que hizo la Cámara de Diputados, para revisar las modificaciones.



El congresista recomendó ir parte por parte, para tratar la pieza. Preguntó si los cambios sufridos en la Cámara Baja eran muchos. A lo que respondió “sí”, la coordinadora técnica de comisiones, Minorka Rijo.



Mientras revisaban considerandos y artículos, hubo algunas discusiones por aspectos que para ellos mismos eran “ambiguos”. Fue en ese sentido que el senador de Pedernales expresó: “Lo que hacemos nosotros a diario aquí en el Congreso, esa ley que acaban de mandar es un atentado a la Constitución”, en respuesta al senador José del Castillo Saviñón, quien preguntó que qué era un atentado a la Constitución, momentos en que trataban el artículo 8 del pliego de ley.



El artículo indica: “Dirección Nacional de Inteligencia. Se crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) bajo la dependencia del presidente de la República, con la misión de realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional e interior, a los fines de prevenir y contrarrestar cualquier riesgo, amenaza o agresión a la Constitución de la República, a las instituciones democráticas y a la seguridad y defensa de la nación”.



Debates por término “información”



Antes de esto, al llegar al artículos tres, los senadores se enteran de que los diputados modificaron dicho artículo, sustituyeron en la parte in fine la palabra inteligencia por información. Por esto, se armó un breve debate entre los legisladores, porque Dionis Sánchez quería mantener el término (inteligencia) que tenía, al asegurar que no tienen el mismo significado. No obstante, Ginette Bournigal les advierte que si se hacía el cambio, los diputados no lo aceptarían y devolverían la pieza.



“No es lo mismo ‘caliesaje’ que hacer investigación…Y eso es lo que están diciendo ahí, que lo que hacen es información, no es lo mismo”, afirmó el senador de Fuerza del Pueblo.



El senador de Pedernales y vocero de FP en el Senado, al notar la diferencia en los términos, explica a sus colegas: “Yo creo que hay que cambiar el fondo”. Fue interrumpido por la senadora de Puerta Plata, quien le pide que no haga la modificación.



“Oye…no cambies el fondo, yo lo vi entero, es que (los diputados) ‘querían joder’ para cambiarlo”, afirmó, mientras “se arma” un ruido de opiniones.



Melania Salvador acusó a los diputados de hacer cambios en la pieza “para robarse el proyecto, que no es de ellos”. A lo que asiente Alexis Victoria: “Claro, por joder”. Al inicio del encuentro, el director técnico de Revisión Legislativa había puesto en conocimiento de los comisionados que los cambios en el proyecto eran de fondo y forma.



Se recuerda que la Ley 1-24 obliga a todas las dependencias del Estado, instituciones privadas y personas físicas a entregar a la DNI información que pueda afectar la seguridad nacional.

Sánchez y Genao quieren modificar la Ley 1-24

En el Congreso Nacional hay tres proyectos legislativos cuyo objetivo es eliminar o modificar la Ley 1-24 que Crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Las iniciativas fueron remitidas a estudio a sus respectivas comisiones el pasado miércoles. Dos de esas piezas están en el Senado y una en la Cámara de Diputados. El senador Dionis Sánchez es el proponente de uno de los proyectos que cursan en la Cámara Alta; el otro lo sometió Ramón Genao. Mientras, la propuesta en la Cámara Baja fue presentada por los diputados peledeístas Luis Henríquez y Elpidio Báez. Hay varios recursos sometidos en el Tribunal Constitucional para derogar la Ley o algunos aspectos.

Todos

los comisionados presentes en la reunión de la comisión especial a cargo de la Ley DNI votaron a favor del informe.