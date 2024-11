La transición supone una cuantiosa inversión a las empresas televisoras para adaptar sus transmisiones a digitales

Desde hace catorce años el gobierno dominicano ha invitado a los canales de televisión hacer la transición a la Televisión Terrestre Digital (TTD).



Sin embargo, por más de una década fueron solo anuncios gubernamentales. Este año 2024 será el comienzo del apagón analógico de la televisión dominicana. Se hará de manera parcial. Pero, se dan pasos importantes en la tan esperada transición, que ha costado a las empresas televisoras una inversión cuantiosa para adaptar sus transmisiones a la tecnología digital.



La TTD es la nueva forma de ver televisión con mayor calidad de sonido e imagen a través de la transmisión de señales digitales, dejando atrás las señales análogas. Para lograr este objetivo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) se vio en la necesidad de dotar a la población dominicana de cajitas convertidoras de señal para que puedan acceder a los canales digitales.



Desde el año 2020, a través del Decreto 539-20 y la resolución 122-22, el Indotel implementa un plan para la distribución de 500,000 cajas convertidoras. A noviembre de este año 2024 ya se completó esa entrega en varias zonas del territorio dominicano.



Para el presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, la transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TTD) representa un paso fundamental en la modernización de los medios de comunicación en el país. Según el: “Es un proyecto que no solo mejora el acceso a la información, el entretenimiento y la cultura, sino que también marca el inicio de una nueva era tecnológica para nuestra nación”.



Cuándo empieza el apagón analógico



Indotel inicia este 21 de noviembre el apagón analógico. Lo hace de manera parcial. Este jueves harán la transición en las provincias de la región Este, Distrito Nacional y San Cristóbal.



“El apagón analógico se está haciendo primero en el Distrito Nacional, en toda la región Este y San Cristóbal, porque fue el área que se completó primero. Las cajitas convertidoras que se había previsto se agotaron y se tuvo que iniciar otro proceso de compra para el resto del país. Como hay hogares que ya tienen como un año con las cajitas en sus casas no se quiso postergar más”, explica Julissa Cruz, directora ejecutiva de Indotel.



¿Estarán todos los canales en formato digital este 21 de noviembre? La respuesta es No, ya que el Indotel permitió en esta etapa que los canales de televisión tengan ambas transmisiones, análogas y digital. Esto a solicitud de los propietarios, ya que muchos aún no han hecho la inversión necesaria en los transmisores que demanda el proceso.



“Hay algunos canales que continuarán su transmisión analógica en algunas zonas del país. Otros han decidido hacer simulcast, es decir van a prender en canales digitales y canales análogos”, indica Cruz.



Cuántos canales están listos en República Dominicana



Hasta octubre del 2024, en una reunión con propietarios y técnicos de canales de televisión, Indotel informó que de 40 frecuencias asignadas solo 17 estarán listas para la transición al formato estándar de televisión digital ATSC 1.0. Dos de ellas son CDN Canal 37, CDN Deportes. También Color Visión, Antena 7, Telesistema, Teleantillas, Grupo de Medios Telemicro y otros.



“Nosotros en CDN instalamos dos transmisores. Estos dos transmisores le van a dar cobertura a todo el Este, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Con esto cumplimos con el área que Indotel tiene lista en la primera etapa. Con estos transmisores tenemos la capacidad para transmitir cuatro contenidos en alta definición”, explica Esteban Vázquez, encargado de ingeniería de CDN canal 37.



Asimismo, Vásquez dijo que se hizo también “un cambio en nuestra red de transmisión de señal, o sea para el transporte de nuestra señal cada transmisor va a tener dos canales para CDN, 37.1, 37.2 y para CDN Deportes, 67.1 y 67.2. Y todos nuestros contenidos están en alta definición por antena”.

Qué necesitan los hogares para ver televisión digital

Los hogares que no tienen acceso a un televisor con señal de televisión digital ATSC 1.0 incorporada necesitarán una caja convertidora o un decodificador. En el levantamiento que realizó Indotel en todo el territorio calculó que cerca que un millón de hogares lo necesitaría. A octubre del 2024 el organismo regulador distribuyó 540 mil. Esos son los hogares que este jueves tendrán acceso a televisión digital.



Pero, ¿qué son las cajas convertidoras o decodificador? Es un dispositivo que capta la señal transmitida por aire de Televisión Terrestre Digital (TTD) y la convierte en una señal que pueda ser reproducida en televisores que no cuentan con la capacidad de recibir y reproducir la señal digital transmitida en estándar ATSC 1.0.



No necesitarán la caja convertidora los hogares que dispongan de televisores modernos, porque estos dispositivos suelen venir equipados con sistemas HD, Full HD y otras opciones de alta resolución, lo que les permitirá seguir disfrutando de la televisión como hasta ahora.



Con la entrada este jueves 21 de noviembre de la Televisión Terrestre Digital los usuarios podrán disfrutar de una mejor calidad en la imagen y mayor fidelidad de sonido. Mientras que las televisoras tendrán la opción de ofrecer múltiples programaciones bajo una misma frecuencia. De igual manera, podrán tener una mayor cobertura a menor potencia y esto a su vez un menor consumo eléctrico. El acceso a la oferta de programación es abierto y gratuito, por lo que el usuario no requiere realizar ningún tipo de pago.