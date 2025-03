Veterana política cree en contacto con la gente para ganarse su afecto

Con 82 años, a punto de cumplir 83, el primero de mayo de este año, Día del Trabajo, la emblemática dirigente política Felipa Gómez dice que para seguir trabajando política, se siente con los bríos de la juventud cuando combatió la violencia en los 12 años de Joaquín Balaguer o en una de las facciones en que se dividió el PRD entre los años ochenta hasta el 2004.



“Yo estoy más pacífica, y todo el mundo lo dice, pero no es por edad, porque la edad yo no la siento en el cuerpo, no la siento en parte, y soy inquieta todavía”, comentó.



La legendaria dirigente política del sector de Herrera, básicamente, Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, reconoce que el contexto actual es muy diferente, pero sigue apegada al fruto que da el trabajo del contacto directo con la gente de las comunidades para conocer de primera mano los problemas que les aquejan. Desde su perspectiva, esa práctica es la que genera los mejores frutos políticos.



En un mundo dominado por las redes sociales, Felipa reconoce el valor de esas plataformas para fines de información, pero advierte que no sustituyen el contacto directo.



“Las redes sociales, que son buenas para mantener el pueblo comunicado, pero las actividades sociales no resuelven problemas en la comunidad, aunque reconozco su valor para informar, pero no son ningunas redes sociales si no atienden a la masa del pueblo, eso no sirve para los que tienen la obligación de cumplir con las ayudas a los más necesitados”, consideró.



Con un historial de trabajo al lado de líderes políticos tan relevantes en la historia del país como Juan Bosch, Jacobo Majluta, Leonel Fernández y Hatuey de Camps, dijo que en las pasadas elecciones apoyó al presidente Luis Abinader, de quien reconoce el esfuerzo que hace para el bien del país.



Sin embargo, dijo que en una visita que le hizo al Palacio porque el gobernante la solicitó, le aconsejó que bajara los precios de la comida.



“Presidente, trate de bajar la comida, eso le dije, lo primero que le dije fue eso cuando lo visité al Palacio porque él me llamó y me dijo que me quiere ver. Yo le dije baja la comida, baja la comida, fue lo primero que le sugerí, yo no vine a buscar nada, vine porque me dijiste que quieres hablar conmigo, pero yo te digo, hoy y mañana, que bajes la comida”, contó en entrevista con este diario sobre un encuentro con el presidente Abinader.



Igualmente, dijo que está a la espera de que el gobernante la tome en cuenta para algún cargo porque tanto ella como los integrantes de su movimiento político, Acción Política Comunitaria, están a la espera del apoyo oficial para seguir trabajando por los miembros de su comunidad. Gómez respaldó a Abinader en las pasadas elecciones.



“Tengo gente esperando por mí, pasando hambre, pero no me han dado nada en el gobierno, pero nada que lo que va viene”, comentó.



A pesar de eso afirmó que observa que el gobierno está dando oportunidades de trabajo en el Estado a la juventud.



“Hay muchos jóvenes de 30 años para abajo que lo están poniendo a trabajar en el Gobierno, yo lo veo por aquí, muchachos que ahora es que están entrando a la universidad y le han dado oportunidad”, puntualizó Gómez.



Luego de ese comentario hace la una reflexión sobre el actual contexto social y el trabajo del presidente Abinader.



“A nivel social, yo creo que las cosas no van bien, pero a nivel del trabajo que está haciendo Luis, va bien, uno lo ve trabajando, inaugurando, dando títulos a la gente que no tenían, y esos títulos son una misa de salud porque cuando los oportunistas quieren ir a desalojar a la gente, esos títulos caen muy bien; entonces a nivel de trabajo Luis va bien, que no lo haya hecho conmigo es otra cosa, pero hay que ser honesto y decir la verdad”, comentó la veterana dirigente política y comunitaria.



El movimiento perdió la personería jurídica en las elecciones de 2020, pero ahora dice que ya tiene toda la documentación para someter de nuevo el reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE). Gómez ha sido diputada, fue vicealcaldesa en la gestión de José Andújar y dos veces regidora.



Gómez, que ha atravesado por situaciones de salud crítica y experiencias personales dolorosas como la pérdida de una hija a la que le donó un riñón, se declara devota de la Virgen de La Altagracia.



De hecho, en la entrada de su vivienda en Buenos Aires de Herrera, tiene colocados varios cuadros con luces encendidas en señal de su devoción a la virgen Protectora del Pueblo dominicano.



“Siempre he hecho muchas cosas buenas, pero las buenas que uno no hace no se ven mucho, las malas que uno hace, sí; pero es que la gente no acostumbra a darle el crédito a uno por recelo político, porque quieren ser más que uno, por cualquier situación”, expuso.



En ese momento volvió a valorar positivamente, el trabajo que, afirma, realiza el presidente Abinader en favor del país a pesar de que ella no forma parte de su gobierno.



Igualmente, dijo que aunque ya no tiene alianza electoral con el expresidente Leonel Fernández, durante sus gestiones recibió un amplio apoyo para dar asistencia social a su comunidad.



Los problemas de Herrera



La emblemática dirigente del sector Buenos Aires de Herrera, identificó los principales problemas que hay en esa comunidad, como la falta de agua potable, deficiencia en la recogida de basura y los puntos de venta de drogas.



“Aquí tú ves muchos jóvenes que cobran cien pesos por botar la basura, pero es para darse un cruce de drogas; vivo en estos barrios y sé dónde están todos los puntos por aquí; las autoridades también saben, aquí vino un coronel con una mandarria para destruir todos los puntos de droga, pero de una vez lo sacaron”, afirmó. Según su testimonio, muchos agentes policiales también van a los puntos de venta de sustancias controladas “a buscársela” “Ahora hay un coronel bueno, que está haciendo buen trabajo, pero yo no sé si va a durar mucho”, advirtió..

“Todavía no sabemos con quién nos vamos en 2028

La veterana política dijo que ve muchos dirigentes que aspiran a la presidencia, pero entiende que tienen pocas posibilidades. “Nosotros en el movimiento todavía no sabemos a quién vamos a apoyar, vamos a esperar que la cosa esté más definida, pero ahora estamos recogiendo las firmas para depositarlas en la JCE para que hagan el reconocimiento”, expuso. Gómez dijo que de los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) recibió la visita de Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón y de su equipo. Sostuvo que esperará a que primero concluya el proceso interno del PRM porque ese es un tema solo de ese partido, no de los que podrían ir aliados a la organización. Gómez no precisó si estaría en la disposición de concretar una alianza con alguno de los proyectos de oposición para las elecciones de 2028 y fue insistente que todavía falta mucho tiempo para esa medida.