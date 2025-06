La Agrupación de Afiliados a la Seguridad Social Dominicana (AGRASEDO) ha expresado su rotundo rechazo a la propuesta de Cápita Diferenciada para las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), actualmente en discusión ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).



A través de un espacio pagado en el periódico elCaribe, la asociación de hecho denuncia que la iniciativa es inviable, perjudicial para los afiliados y completamente ilegal.



AGRASEDO fundamenta su oposición en varias razones críticas, que giran en torno a la falta de solidez técnica, el perjuicio a la población afiliada y las alegadas violaciones legales.



La agrupación califica el documento de la propuesta como “ligero y básico” en su contenido actuarial.



Señalan que no se realizó una proyección adecuada de probabilidades, omitiendo considerar la situación específica de los planes transitorios de pensionados (cuya edad promedio distorsiona los datos estadísticos) y la de los afiliados de “empresas fantasmas” que inflan la siniestralidad.



Además, señalan que no se define la metodología para la construcción de primas por edad y sexo, ni se realizó un análisis costo-beneficio o un estudio de impacto, lo que, a su juicio, evidencia un diseño deficiente.



En el comunicado, AGRASEDO sostiene que la propuesta no beneficia en nada a los afiliados, y que por el contrario, los perjudica notablemente.



La iniciativa es vista como un mecanismo discriminatorio que busca transferir fondos de diez ARS a solo tres ARS, principalmente las de mayor poder de mercado.



Critica que el regulador priorice los intereses de unas pocas ARS sobre las necesidades fundamentales de los afiliados, como la eliminación de copagos, la atención en primer nivel y mejores coberturas.

Piden a SISALRIL desistir de la propuesta

AGRASEDO hizo un llamado a la SISALRIL para que desista de la propuesta actual y, en su lugar, realice un análisis serio y exhaustivo que considere todas las variables en juego, garantizando así la sostenibilidad del sistema en beneficio de todos los afiliados. Acusan a la SISALRIL de omitir elementos esenciales de la Ley de Mejora Regulatoria y la Ley 107-13.