Con la unidad como su clave del triunfo, El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró el pasado sábado actos de acción de gracias en las 31 provincias, el Distrito Nacional y las seccionales del exterior, con más de 40 actividades en solo un día.



El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, definió la unidad como “la principal herramienta de trabajo” para ganar nuevamente el poder en las elecciones del 2028.



Paliza manifestó que la familia revolucionaria ha tenido la capacidad de enterrar la tea de la discordia. “En unidad hemos tenido la capacidad de abrazar las fuerzas mancumunadas de un país que soñaban con oportunidades distintas, unidos hemos podido inspirar a millones de dominicanos por un mejor país, hemos podido diseñar un futuro a imagen y semejanza de sus deseos”, establece un comunicado del PRM enviado a los medios de comunicación.



El presidente del PRM garantizó que en el torneo electoral del 2028 “estoy convencido de que unidos volveremos a ganar” porque sus más de 56 mil dirigentes han colocado a un lado el interés personal para ganar junto al apoyo de los militantes y la población.



Resaltó que los dominicanos han respaldo al partido en dos certámenes electorales consecutivos, revalidando este apoyo con más fuerza en el 2024.



“Hemos tenido la oportunidad de ser guiados por un hombre que aún en conocimiento de ese enorme poder en sus manos ha sido siempre prudente en utilizarlo, que no obstante la gran fuerza que acumula en su legitimidad ha sido humilde en el ejercicio de sus propias funciones”, indicó.



Paliza destacó que el presidente Luis Abinader ha sido un lujo de mandatario para el partido y el país. Carolina Mejía, secretaria general llamó indeseable a la oposición. “El pasado quedó atrás, ese indeseable que ya le gente le dijo que no, ese pasado no tiene más oportunidad”, expuso.

Raquel Peña dijo que la oposición está sin rumbo

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, arremetió contra la oposición y le advirtió que no volverá a ganar. “A los que desalojamos del poder a esa oposición sin rumbo, desde esta tribuna le decimos que ni con mentiras ni con falsos argumentos, ni con manipulaciones lograrán volver a confundir al pueblo dominicano”, dijo en un acto en Santiago.