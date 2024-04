En su ponencia en la Cámara Americana de Comercio exhortó a todos los competidores a aceptar el resultado

El presidente Luis Abinader y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) instó ayer a sus competidores a aceptar el resultado de las elecciones del 19 de mayo y se comprometió a hacer lo propio. Abinader aseguró que desde el Gobierno se están dando y se seguirán dando todas las garantías para el cumplimiento de la ley y “todo el ejercicio democrático”.



“Yo a lo que apelo es a la prudencia, a la sensatez, a la madurez y, si se quiere también, al patriotismo de todos para que acepten los resultados de las elecciones, y nosotros estaremos como garantes desde el Gobierno de que se va a cumplir, como hemos estado haciendo, con toda la ley, y también con todo el ejercicio democrático”, expuso al responder a una pregunta en el marco de su participación en el ciclo de candidatos que organizó la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).



Abinader afirmó que en el marco de la campaña ha cumplido con todo lo establecido en la Ley Electoral.



“Nosotros sí hemos cumplido con todas las leyes. Se nos dijo que no podíamos hacer actividades abiertas, que eran bajo techo, y cumplimos con eso; se nos dijo también que 60 días antes no podíamos inaugurar; y nunca antes, a pesar de que estaba en la ley, el 0.5%, igual que muchas otras leyes, ese es uno de los temas que tenemos que ver, las instituciones que tienen asignaciones de presupuestos, siempre se asignaban el presupuesto de acuerdo con las posibilidades, no solo en el 0.5%, también en otras como la ley de los ayuntamientos y muchísimas otras leyes, nosotros hemos asignados mucho más recursos (a los partidos) que anteriormente”, aseguró.



Repitió que con la excepción de 2020, nunca se habían entregado tantos recursos a los partidos y que han complacido la demanda de la oposición con el objetivo de que no haya ningún ruido. El gobernante también aseguró que de cara a las elecciones el país cuenta una Junta Central Electoral (JCE) integrada por personas que no son de partidos políticos igual que el Tribunal Superior Electoral (TSE).



“Tenemos una Junta Central Electoral que nuestro deseo de que no fuera un reparto político, ni fuera para dirigentes de cada partido político, sino que fueran personas con independencia; lo mismo en el Tribunal Superior Electoral; hay un fiscal electoral, no hay un solo depósito de una queja de ese fiscal electoral sobre las elecciones pasadas”, expuso.



Abinader sostuvo que tiene la seguridad de que las elecciones serán totalmente transparentes.

“Estamos seguros de que estas elecciones serán totalmente transparentes, nosotros como partido, lo hicimos en las elecciones de febrero y lo vamos a hacer ahora, vamos a solicitar la mayor cantidad de observadores internacionales que jamás han venido a nuestro país; los estamos llamando para que vengan a observar el proceso electoral, y estoy convencido de que será un proceso totalmente transparente”, dijo.



Reiteró: “Espero que se acepten los resultados, sean cuales fueren, nosotros también los vamos a aceptar y que el país tenga la madurez después a los dos días de pasar las elecciones, de decir todos somos dominicanos, queremos lo mejor para el país con un sentido de unidad de propósito, como dije que lo voy a hacer y espero que los demás también hagan lo mismo”.



Reforma para candados



El presidente Abinader sostuvo que en un segundo mandato profundizará los cambios porque hay un Ministerio Público independiente de hecho pero que no está en la Constitución. Dijo que se discutió una reforma constitucional pero que no era el momento, solo en ese aspecto.



“Yo solo quiero una reforma para el Ministerio Público y también para ponerle lo que se llama un candado a la Constitución para que ningún presidente pueda cambiar la Constitución”, apuntó el gobernante.



En su ponencia en la Cámara Americana de Comercio, Abinader expuso los logros de su gobierno en materia de crecimiento económico, lucha contra la corrupción, obras de infraestructura, así como en materia de salud y educación.



El gobernante expresó que por el clima de confianza que impera en el país la inversión extranjera sigue creciendo. Igualmente, dijo que para el 2036 el Producto Interno Bruto del país podría duplicarse y que es una meta lograble si se hace lo que se debe hacer en alianza entre el sector público y privado.

La vice y empresarios asistieron a la ponencia

A la ponencia de Abinader asistió la vicepresidente Raquel Peña, así como funcionarios del Gobierno. La apertura estuvo a cargo de Edwin de los Santos, presidente del Consejo de Directores de Amchamdr y estuvo además. William Malamud, vicepresidente ejecutivo de Amchamdr. Igualmente, asistió Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), así como representantes de las diversas empresas que patrocinan el evento y de gremios empresariales. Entre los funcionarios que asistieron figura la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el ministro de la Presidencia, Joel Santos; el director de Aduanas, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón y el administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, entre otros.

Crecimiento

Solo dos países en Latinoamérica han experimentado un crecimiento económico acumulado mayor que el de República Dominicana”

Hub logístico

“Esa confianza y trabajo es lo que nos está permitiendo convertirnos en un hub logístico de clase mundial, por nuestra posición geográfica”