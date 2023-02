Email it

Sato Domingo.- El 12 de diciembre del pasado año el Poder Ejecutivo sometió cuatro proyectos de ley al Congreso Nacional, uno de ellos fue el de la Ley Integral sobre Trata de Personas, Exportación y Tráfico Ilícito de Migrantes, del cual hace menos de tres semanas se filtraron los detalles, hechos que ha provocado polémicas en la sociedad dominicana.

Ante este acto uno de los primeros en alzar su voz en contra del mismo fue el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez.

“¡Barbarazos! Esas medidas y esas condiciones no se les han garantizado siquiera a los dominicanos. No estamos en capacidad de asumir la problemática haitiana».

Seguido a lo dicho por Martínez, otros actores de la sociedad también se expresaron en contra de esta propuesta diferentes actores de la sociedad. Tal es el caso del comunicador Ricardo Nieves, quien se pronunció diciendo “Quien envió al congreso un ante proyecto sobre el tráfico de persona y migrantes, oigan lo que le voy a decir: No inventen, aquí no hay chuscos ni indios ya, no inventen…

Señores del GOBIERNO RD, escuchen a una voz autorizada del país, el Dr RICARDO NIEVES @nieves_rd sobre la traición evidente del proyecto d Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. No hay que agregar más nada a este responsable comentario🇩🇴 pic.twitter.com/5G3zJ24kyI — Guzmán Fermín (@GuzmanFermin1) February 11, 2023

Pero, no fue hasta el día de ayer, después de que el vocero de la presidencia Omero Figueroa anunciará al país el retiro de se Anteproyecto, que este tema alcanzó ser tendencia de la red social de Twitter, medio por el cual se realizó el comunicado.

Según lo dicho por Figueroa el motivo de esto, es porque el presidente Luis Abinader instruyó el retiro de este proyecto para producir mayor consenso.

Las reacciones ante estas noticias han sido las siguientes:

#LuisSiempreEscucha

Tenemos un presidente con el oído en el corazón del pueblo dominicano 👂🏽❤️🇩🇴 pic.twitter.com/QOKb79gAH0 — Reyna Jerez (@ReynaJerez89) February 12, 2023

No obstante, @eldemocratard, comentó que comvertir a República Dominicana en una nación de refugiados haitianos es una de las peores aberraciones de nuestra historia reciente.