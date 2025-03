Los abogados de Joshua Steven Riibe formalizaron acciones legales en el proceso relacionado a la desaparición de la estudiante de nacionalidad India, desaparecida en una de las playas de Punta cana, luego de ser vista, por última vez, con él.



Los abogados de Joshua Steven Riibe formalizaron acciones legales en el proceso relacionado a la desaparición de la estudiante de nacionalidad India, desaparecida en una de las playas de Punta cana, luego de ser vista, por última vez, con él.



Esta tarde un juzgado de la Cámara penal de la Altagracia tiene previsto conocer un recurso de Habeas Corpus en busca de que el joven no sea detenido arbitrariamente o apresado entorno a la investigación por la desaparición de la Konanki Sudiksha Chowdary desde el 6 de marzo cuando fue vista caminar a la playa junto con él en horas de la madrugada pero no regresar al hotel como sí lo hizo Steven Riibe en horas de la mañana de ese mismo día.



El joven ha sido interrogado en varias ocasiones por las autoridades, y de acuerdo a informaciones obtenidas, el sábado hasta horas de la madrugada, fue la propia procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien estuvo al frente de una de ellas.



Caso



De igual modo, se ha informado que el pasaporte del extranjero está en mano de las autoridades y que permanece bajo vigilancia de agentes de la policía turística, cuestión que impediría que regrese a Estados Unidos, donde vive y estudia.



Contra Steven Riibe, quien de manera formal ha sido entrevistado por el Ministerio Público desde el 12 de marzo, no se ha emitido orden de arresto ni solicitado medida de coerción. Los primeros días del reporte de la ausencia de Sudiksha Chowdary las autoridades habían estado tratando el caso como una desaparición, pero desde hace seis días se informó que extendieron las pesquisas más allá de un posible hecho accidental.



“Es un tema que nos preocupa, que nos ocupa pero la investigación lo está siendo manejada por el Ministerio Público, por los demás organismos de seguridad del gobierno e incluso, también, por organismos de búsqueda del gobierno norteamericano en colaboración con los del gobierno dominicano, incluyendo el FBI, por lo tanto es una investigación en curso en el cual nosotros respetamos y no nos inmiscuimos. Confiamos en que esa investigación en algún momento, tendrá unos resultados”, dijo ayer el presidente de la República, Luis Abinader, respecto al caso que ha llamado la atención a nivel internacional.



El jefe de Estado, defendió la seguridad del país para los nacionales y extranjeros, indicando que no es un caso de seguridad ciudadana y que el nivel de seguridad del país, “es la más alta si se compara con cualquier otra región”.



“Este no es un problema de seguridad ciudadana hasta donde se ha determinado, según las investigaciones. El país es sumamente seguro”, enfatizó. La firma de abogados Guzmán Ariza fue la contratada por Albert y Tina Riibe, padres del joven identificado como la última persona en estar en contacto con la estudiante de medicina en Estados Unidos que vino al país de vacaciones con unas amigas, al igual que quien es un sujeto de interés para el FBI.