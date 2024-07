El director del fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, destacó que el río Ozama se ha convertido en el segundo vertedero más grande del Gran Santo Domingo, que recibe diariamente más de 500 toneladas de residuos sólidos.



“Esto debe ser declarado una emergencia nacional, lo he conversado con el presidente y debe considerarse una prioridad”, expresó Paíno durante la entrevista que se le hizo en el programa Despierta con CDN.



Indicó que además de la acumulación masiva de residuos sólidos, el río Ozama enfrenta graves problemas de contaminación por aguas residuales.



De acuerdo con Paíno Henríquez, el fideicomiso DO Sostenible ha identificado aproximadamente 200 empresas que vierten sus residuos sin tratamiento directamente en el río, exacerbando la crisis ambiental.



“Más de 200 cañadas del Gran Santo Domingo vierten sus aguas y desechos en el río que contiene basura e incluso heces fecales”, reiteró.



Aseguró que hay empresas que vierten desperdicios industriales y moradores que directamente contaminan sus aguas, haciendo de este uno de los caudales más contaminados.



Paíno expresó la necesidad de implementar medidas efectivas de gestión de residuos sólidos y aguas residuales.



Propuso aprovechar el potencial del río Ozama como recurso natural mediante una gestión adecuada, que no solo beneficiaría el medio ambiente, sino también el suministro de agua potable para la creciente demanda de la ciudad.



‘‘Esto puede ser una inversión que no es solo para el medio ambiente, sino para la salud y el agua potable, así que este es un tema de discusión que debe ponerse en la agenda y en la prioridad para rescatar el río Ozama’’, sostuvo.



Dijo que las lilas acuáticas también evidencian la contaminación del río.



Indicó que esta especie invasora se desarrolla cómodamente en ambientes con altos niveles de contaminación.



“Las lilas pueden crecer en cuerpos de agua eutrofizados que contienen niveles altos de nitrógeno, fósforo, potasio, al igual que aguas contaminadas con metales pesados como cobre y plomo. Estos no limitan su crecimiento, porque pueden anclarse y enraizar en suelos saturados de agua”, explicó.



Los desechos hospitalarios



Sobre los desechos hospitalarios, dijo que deben manejarse de una forma más delicada y señaló que no es un enfoque directo por parte de la institución, pero que sí trabajan en conjunto para apoyar al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Medio Ambiente.



Sin embargo, agregó que hay tres plantas que pueden procesar lo que son los desechos hospitalarios. La primera ubicada en San Francisco de Macorís que puede brindar gran cobertura a la zona norte, una en Santo Domingo y otra en Punta Cana.

Educación en el manejo de los residuos sólidos

Paíno Henríquez expresó que con el tema de la educación, DO Sostenible tiene un mandato en la ley de apoyar los proyectos educativos en manejo de residuos sólidos.



El director del fideicomiso DO Sostenible agregó que como institución han iniciado un programa llamado ‘‘Escuela Residuo Cero’’ que ha impactado a más de 50,000 estudiantes en la República Dominicana.

El especialista confirmó que para el próximo año escolar se estará impartiendo en las escuelas públicas la materia de educación ambiental, que contiene enseñanzas del manejo de residuos sólidos y otros temas.