El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) condicionan su participación en el diálogo a que se involucren distintos actores de la vida nacional y a que el Gobierno no utilice el problema con fines políticos.



Ayer, el PLD dio una rueda de prensa encabezada por el secretario general, Johnny PUjols. “El PLD expresa su profunda preocupación por la ineficaz política migratoria actual. No se justifica que las actuaciones del Gobierno atenten contra la dignidad de personas vulnerables, como mujeres embarazadas o menores de edad”, dice el documento del PLD leído por su secretario general.



El PLD sostuvo que el diálogo debe sustentarse en información verificable y transparente sobre migración irregular, repatriaciones y comercio binacional.



Asimismo, que incluya a todos los sectores vinculados, desde productores nacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas.



“Que se establezcan compromisos concretos con plazos definidos y mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los acuerdos, junto a un calendario de trabajo concreto accesibles a toda la ciudadanía”, dijo el PLD,



Sostiene, además, que el propósito del diálogo no puede ser bajo “el interés político-electoral, sino basado en una política real de Estado, que se implemente de manera rigurosa y organizada, rindiendo cuentas de forma transparente”.



El pasado lunes la FP y Leonel Fernández también respondieron a la propuesta de diálogo del Gobierno y plantean que debe hacerse con los distintos sectores y dejar de usar el tema para fines políticos.

La carta a Leonel y Danilo



El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, invitó al Palacio Nacional a los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, según dijo por instrucciones del presidente Luis Abinader para un diálogo nacional para “enfrentar los efectos de la crisis haitiana”.



Según se lee en la misiva, que envió a ambos en fecha 25 de este mes, la fecha del encuentro sería comunicada oportunamente.