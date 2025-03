El presidente de la Comisión Nacional Electoral del partido Fuerza del Pueblo (FP), Henry Merán, explicó que en la organización hay unidad monolítica en torno a la figura del líder, Leonel Fernández y que las diferencias sobre algunos temas obedecen al proceso interno donde hay aspiraciones entre los dirigentes.



“Este es un proceso más complejo desde luego, donde los intereses particulares del partido confluyen, muchas veces, discrepan, pero vamos a salir bien, con la disciplina, la formación política y el liderazgo de Leonel Fernández”, expuso cuestionado sobre las diferencias públicas entre los dirigentes por la decisión de que solo la Dirección Central vote a las autoridades en lugar de más de 80 mil electores que se dijo originalmente.



“El diferendo, más que un conflicto es un tema interno, el estatuto del partido establece dos modalidades, una modalidad general y la segunda modalidad, que permite que las autoridades del partido puedan ser electas por los miembros de la Dirección Central del partido, que resulten electos de este proceso eleccionario, algunos compañeros han planteado que sea escogido por los delegados y otros por la Dirección Central”, explicó.



Merán explicó que, a pesar que en varias ocasiones declaró que más de 80 mil votantes escogerían a las nuevas autoridades, todavía esa medida no se había aprobado en el reglamento que norma la elección de las autoridades.



La Dirección Central de ahora está compuesta por mil 487 votantes, que definirán el método de escogencia de las nuevas autoridades de la FP.



Dijo que la Dirección Política aprobó que se escoja las autoridades con los mil 500 integrantes de la Dirección Central. “Estamos en el proceso de la definición de la modalidad, y esa propuesta y cualquier otra surja, será conocida en la Dirección Central que será convocada de manera oportuna”, explicó el alto dirigente de la FP.



Detalló que lo aprobado en el reglamento es que la votación se haga en boletas físicas y que no hay nada contemplado para implementar un voto electrónico o digital. “La votación va ser en papeleta, en física, todos los compañeros serán convocados a ir provincial a la votación, no utilizaremos la votación electrónica, automatizada ni se contempla nada digital”, expuso.



Merán adelantó que la fecha de votación que oficialmente había sido convocada para el 6 de abril, se extenderá y que probablemente la primera fase de las votaciones se hará a mediados de mayo y concluirá en junio.

No hay convocatoria a la Dirección Política

En entrevista en Despierta con CDN, Merán dijo que otra razón para mover la fecha de la elección es la Semana Santa. Hasta ayer, informó Merán que no se ha convocado de nuevo la Dirección Política para tratar el tema, y que será luego de ese encuentro que se fijará la fecha de reunión de la Dirección Central. Dijo que a más tardar a inicios de la próxima semana se reunirá la cúpula, pero que están en los plazos legales para decidir los temas pendientes.