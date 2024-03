Con pancartas en manos, un grupo de maestros jubilados y pensionados se quejó ayer frente al Tribunal Superior Administrativo (TSA) para que se le permita renunciar al pago mensual de un seguro de sobrevivencia del cual, según la denuncia, los dependientes no serán beneficiados.



Rafael Martínez, coordinador general del movimiento de reclamantes, aseguró que el seguro de sobrevivencia lo cobra de forma abusiva el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima); un descuento de un 4% del sueldo bruto de los jubilados y pensionados del Ministerio de Educación.



Explicó que el seguro contempla como beneficiarios los hijos menores de 18 años del jubilado o pensionado; hijo incapacitado; cónyuge; y los padres.



Sostuvo que los maestros que le acompañaban, así como miles de jubilados y pensionados que no estaban presentes por asuntos de salud y distancia, pagan el seguro sin ser beneficiados de este, debido a que no tienen afiliados con las condiciones descritas.



“No tenemos hijos discapacitados ni menores; nuestros padres fallecieron y no tenemos cónyuge. Entonces, estamos pagando un seguro para alimentar a quién. Eso constituye un abuso. Incluso, es una obligación que nos están aplicando en un país donde predomina la libertad del individuo”, lamentó Martínez frente a la sede del Tribunal Superior Administrativo al externar su denuncia a los medios de comunicación que le abordaron.



Afirmó que el pasado 13 de febrero el TSA evacuó una sentencia a favor del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. En ese sentido, adelantó que el conjunto de jubilados y pensionados afectados con 4% de descuento salarial procuran cuáles son los argumentos y motivaciones que alegó la alta instancia de justicia para emitir la sentencia. El objetivo es apelar la decisión ante el Tribunal Constitucional “para que haga justicia”.



“Al Tribunal Constitucional es que vamos, precisamente. Estamos solicitando al Tribunal Superior Administrativo mediante una carta para apelar a esa sentencia mostrenca”, expuso el representante de los afectados.

Fue a partir de la nueva administración

Rafael Martínez dijo que fue a partir de la nueva administración del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, hace tres años atrás, que le negaron el derecho de renunciar al seguro de sobrevivencia. Recordó que con la anterior administración, los jubilados y pensionados podían solicitar el retiro del referido seguro. El Inabima es una institución descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación, creado mediante la Ley General de Educación No. 66-97, de fecha 10 de abril de 1997, y sus modificaciones con la Ley No. 451-08, de fecha 15 de octubre de 2008.