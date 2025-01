El presidente del Parque Industrial Itabo, Manuel Tavares, afirma que hay que poner atención a EE.UU. como socio

El presidente del Parque Industrial Itabo (PIISA), Manuel Tavares, manifestó ayer que la República Dominicana tiene que poner especial atención a los Estados Unidos como principal socio comercial, al resaltar que con la nueva administración que encabeza Donald Trump “se abre una oportunidad histórica” para el país.



Al pronunciar su discurso como orador principal del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), bajo el título “Desarrollo Acelerado”, en el que estuvo presente el presidente Luis Abinader, sostuvo que partiendo de que la administración liderada por Trump tiene una agenda muy clara y objetivos geopolíticos y estratégicos muy bien definidos, se debe aprovechar esta oportunidad.



Manuel Tavares hizo varias recomendaciones para que el país tome el camino del crecimiento económico y del desarrollo acelerado, y ponga especial énfasis al área de las exportaciones, al indicar que no existe otra salida para la economía dominicana que no sea apostar por más y mejores exportaciones. “Las exportaciones aportarán al crecimiento económico y a la generación de divisas, entre otras cosas”, destacó.



Igualmente, recomendó, para un desarrollo acelerado, trabajar en la base de generación industrial, particularmente con una transformación de la industria nacional para convertirla en un motor exportador. “Requiere de un marco de incentivos enfocados y condiciones que conduzcan a la productividad guiada”, apuntó.



Durante su ponencia, ante miembros de la Amchamdr, empresarios, miembros de la sociedad civil y otras personalidades, Tavares tocó varios aspectos que deberían tener mejoras en el país, como flexibilizar el sistema financiero para facilitar que las empresas accedan al capital y que se creen nuevos instrumentos que permitan a las empresas surgir en las primeras fases de crecimiento.



“Debemos siempre cuidar eso. Pero eso no debe limitarnos para generar nuevos instrumentos financieros que permitan a las empresas surgir en las primeras fases de crecimiento, propias de proyectos innovadores, instrumentos como podrían ser Project Financing, programas de segundo piso, banca especializada y el desarrollo del mercado de capitales, entre otros”, agregó.



Además, citó como recomendación optimizar la infraestructura eléctrica para alcanzar el pleno desarrollo. Consideró de “impostergable” la atención que amerita el problema eléctrico, al que dijo, hay que buscar solución especialmente en lo que respecta a la ineficiencia de la distribución y la transformación de la matriz energética.



Empujar para lograr la Meta 2036



En su intervención, invitó a soñar para que la Republica Dominicana logre el pleno desarrollo en algo más de una década. “La Meta 2036 que propone el presidente plantea una simple pero poderosa respuesta a estas preguntas fundamentales. Hacer de República Dominicana un país de pleno desarrollo para 2036. Sencillo, claro y contundente”, dijo.



Expuso que si todo ciudadano, y sobre todo los líderes presentes del evento, se identifican y abrazan esta meta país, con la misma convicción que el presidente, habrá una visión compartida que inspire y movilice a las instituciones gubernamentales y a toda la sociedad.



“Alcanzar el pleno desarrollo planteado por Meta 2036, supone lograr un país industrializado, con buena calidad de vida para todos, estabilidad económica y política, educación de calidad, servicios básicos en todo el territorio nacional y seguridad ciudadana”, manifestó.

El presidente Luis Abinader estuvo en la actividad que se realiza cada mes.

Posicionarse como socio confiable



El presidente del consejo de directores de la Amchamdr, Edwin De los Santos, aseguró ayer que el país tiene grandes oportunidades para fortalecer su posicionamiento como un socio confiable y competitivo de los Estados Unidos con la nueva administración de Donald Trump.



Durante el almuerzo mensual sostuvo que este este año inicia con importantes cambios en el panorama internacional, con Estados Unidos como el principal socio comercial y estratégico.



En su intervención, el presidente del consejo de directores de la Amchamdr enfatizó que el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado y su intención de que su primer viaje en este cargo sea a América Latina, manda un mensaje claro de que la relación con la región es de alta importancia para la administración.



“Estas directrices de Rubio ayudan a conocer las prioridades de los Estados Unidos, y nos brindan una hoja de ruta para identificar áreas de colaboración y desarrollo conjunto entre nuestras naciones. La República Dominicana, como un aliado estratégico en la región, está llamada a aprovechar estas oportunidades y a fortalecer su posicionamiento como un socio confiable y competitivo”, sostuvo.



Entre los aspectos a aprovechar en la colaboración, mencionó la seguridad en las cadenas de suministro y la producción de dispositivos médicos, semiconductores y el aprovechamiento responsable de tierras raras, como sectores donde la República Dominicana puede consolidarse como un actor relevante, atrayendo inversión extranjera de calidad y generando empleos. “En este sentido, el trabajo realizado con el Business Alliance for Secure Commerce (BASC), que promueven el comercio seguro, y los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado son fundamentales para garantizar la seguridad y sostenibilidad de nuestras cadenas de suministro”, agregó.



Dijo que también tiene alta importancia, entre la colaboración entre ambas naciones, fomentar la inversión extranjera directa, pero con un enfoque en la calidad.

Compromiso con la relación RD-EE.UU.

El vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, expresó que el evento es un reflejo del compromiso que todos tienen con el desarrollo de la República Dominicana y las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. “El 2024 fue extraordinario, logramos grandes avances en las áreas prioritarias estableciendo y posicionando el país como un hub logístico y plataforma de fortalecimiento del Nearshoring”, comentó.

Oportunidad

El invitado al almuerzo de la Amchamdr dice nueva administración abre oportunidad histórica para RD.

Enfoque

Asegura que hay que enfocarse en las exportaciones y en transformar la industria nacional.