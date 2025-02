Leonel Fernández calificó de inaceptable la tanda de apagones que se están produciendo en el país, mientras el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) incrementa la tarifa eléctrica.



Fernández juramentó en la Fuerza del pueblo (FP) al exdiputado y empresario, Juan Julio Campos en un acto realizado en el Club Salvaleón de Higüey.



“En los hoteles, nunca se va la luz, en los hoteles no hay apagones y qué bien que así sea, pero exigimos el mismo trato para los ciudadanos de la República Dominicana que viven en esta provincia. En el municipio de Higüey son castigados permanentemente con tandas de apagones, al tiempo que se aumenta la tarifa eléctrica. Eso es inaceptable, y lucharemos contra eso en la Fuerza del Pueblo”, proclamó el líder político.



Fernández también se refirió a la crisis económica y el impacto de la inflación en la población “La inflación no baja, pero tampoco se compensa con ingresos que permitan hacer frente a la nueva realidad, y eso tiene al pueblo dominicano en una alta preocupación, porque sus condiciones materiales de vida se han deteriorado. El poder adquisitivo ha disminuido”, aseguró.



Explicó además que ahora hay un nuevo factor de inflación. “Una nueva causa, y vamos a ver justamente cómo la inflación va a seguir aumentando por el tema de la tasa de cambio. Con una tasa de cambio a 62.15, el efecto inflacionario será inevitable. Por tanto, la presión inflacionaria también aumentará en los próximos días como consecuencia de todo esto, declaró Fernández. El expresidente dijo que la escasez de gas fue una realidad y no solo un rumor.