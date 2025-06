Los ocupantes ilegales de un extenso terreno ubicado en el municipio de Boca Chica tienen un plazo de 15 días para abandonar voluntariamente el área, la cual ha estado ocupada de manera irregular por más de tres años.



Así lo establece una notificación emitida por el abogado del Estado y fiscal de tierras ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano.



El terreno en cuestión, identificado con la designación catastral No. 403433872708 y con certificado de título No. 4000248037, libro 0088, folio 195, pertenece legalmente a la empresa Boca Chica Country Club, C. por A., que proyectaba en el lugar el desarrollo de un complejo turístico con el mismo nombre.



En la notificación, dirigida específicamente a Francisco Javier Pérez, Ramón Jiménez Fortuna, Javier Sención Beltré, Wilfredo Polanco, María Robles, Andrés Santana, así como a cualquier otro ocupante ilegal del inmueble, se les invita a presentar documentación que justifique su permanencia en el terreno.



“Para que procedan en un plazo de 15 días, contando a partir de dicha notificación, a abandonar voluntariamente los inmuebles referidos, invitándolos a hacer uso de sus derechos de defensa”, establece el documento oficial.



Asimismo, el fiscal advierte que, de no cumplirse el desalojo en el tiempo establecido, se procederá con el uso de la fuerza pública para recuperar el terreno en favor de sus legítimos propietarios.



En el terreno existen solares cercados y construcciones de casas de zinc o de hojalata, lo que evidenciaría intentos recientes de ocupación informal.



Denuncia de Julissa Céspedes



De acuerdo con una denuncia revelada en el Reporte Especial con Julissa Céspedes, la situación involucra una compleja red de falsificaciones, ocupaciones ilegales y presunta complicidad de altos mandos militares, en particular una coronela de la Fuerza Aérea Dominicana, señalada como principal responsable de encabezar los intentos de apropiación.



El reportaje describe los terrenos como “una joya inmobiliaria estancada por el abandono legal y el atropello físico, donde los haitianos se usan como ejército y escudo al servicio de militares dominicanos”.



El abogado William Cunillera, representante legal de la familia propietaria del terreno, sostiene que lo ocurrido no se trata de una simple necesidad de vivienda, sino de una operación organizada con respaldo militar y legal cuestionable.



“El contrato que presentan carece de validez legal. Es un documento inventado”, afirma.

Hace unos días una brigada policial intervino el lugar

El pasado 4 de junio, una brigada compuesta por decenas de agentes policiales intervino el extenso terreno ubicado en Boca Chica. El operativo, liderado por el comandante Matos del Departamento de Prevención de Invasión de Propiedad Pública y Privada de la Policía Nacional, culminó con la destrucción de decenas de casuchas y estructuras improvisadas en el terreno donde se proyectaba desarrollar el complejo turístico “Boca Chica Country”.