El reverendo padre Luis Rodríguez Simé, leyó las palabras del cuarto sermón de la Iglesia Católica, “Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado?”, el cual hizo referencia a los niveles de violencia, inseguridad de la sociedad dominicana.

«Vivimos en una sociedad deshonesta, donde los valores del Reino, no son el modelo, para la gran

mayoría de nuestra sociedad, empezando por quienes dirigen los destinos de nuestra nación», dijo Rodríguez Simé.

Rodríguez Simé utilizó su intervención como un grito de auxilio ante lo que señaló como el «temor sembrado en las calles del país, hasta de quienes están uniformados; lo que quieren ganarse la vida fácil, desde la extorción, el narcotráfico y la violencia en la República Dominicana»,

Aseguró que esta es una realidad que «deshonestamente, empieza por las autoridades, porque la desconocen y de la que no se quieren hacer responsables».

«Cuando vemos, que años van y años vienen y todavía no se ve una mejora en la educación del país. No hay que hacer muchos estudios para darnos cuenta del atraso cultural y conductual de nuestra nación: no se respeta la ley ni la autoridad, los ciudadanos no entienden ni pueden seguir instrucciones elementales» pronunció el reverendo.