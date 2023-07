Email it

El presidente del Senado, Eduardo Estrella, considera que en el caso de haber un juicio político contra el actual pleno de la Cámara de Cuentas que conlleve a su destitución, los nuevos miembros del órgano auditor que fueren elegidos completarían el periodo de los salientes, es decir, menos de dos años.



El corto periodo es en el marco de que Janel Ramírez, presidente del órgano extrapoder; Elsa Catano, vicepresidenta; Tomasina Tolentino, secretaria; y los miembros Mario Fernández y Elsa Peña fueron juramentados por cuatro años el 15 de abril del 2021.



“Si se escogiere una Cámara (de Cuentas), es para terminar el período; no es por cuatro años”, manifestó el legislador entrevistado ayer en el programa Despierta con CDN, canal 37, transmitido desde el Centro León en la provincia de Santiago, en ocasión del 75 aniversario del periódico elCaribe.



Estrella, quien coincidió en esa posición con el diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, reconoció la confusión que tienen gran parte de los congresistas con relación a la interpretación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, al entender que en el eventual caso de la destitución de los cinco titulares del órgano auditor por la acusación de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, el Pleno entrante estaría por cuatro años.



El presidente de la Cámara Alta defendió también la aprobación en primera lectura del proyecto legislativo que reforma la Ley 10-04, tras explicar que no se hizo de forma apresurada ni con la intención de elegir una nueva Cámara de Cuentas en sustitución de la actual.



De acuerdo con el senador, la comisión bicameral apoderada de la iniciativa viene trabajando con la pieza desde hace dos años



“Esa comisión (bicameral) viene trabajando todos los lunes desde hace tiempo ( …), pero fíjate como todos los bloques aprobaron ayer la modificación de la ley. Hay confusión. Esa modificación de la ley, dicen: no, eso es para escoger una Cámara (de Cuentas) por cuatro años, no”, precisó.



Pieza se aprobaría en segunda lectura la próxima semana



Eduardo Estrella adelantó que en la próxima semana el Senado aprobará en segunda lectura el proyecto de ley de la Cámara de Cuentas. Señaló que órgano que preside trabajará para aprobar antes de que cierre la legislatura el proyecto que modifica la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones; el proyecto legislativo que reconoce la lengua de señas en el país, entre otras normativas.

Basan argumento en el reglamento de la CC

Sobre la elección de un nuevo pleno de la CC ante una eventual destitución del actual, tanto Eduardo Estrella como Rogelio A. Genao Lanza se basan en el párrafo del artículo 15 del reglamento de aplicación de la vigente Ley 10-04. El texto explica que “la persona nombrada en la vacante como miembro de la entidad durará en sus funciones el tiempo que faltare para cumplir el periodo constitucional de aquel que haya producido la vacante”.