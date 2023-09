Al encabezar un acto multitudinario en la Plaza de la Bandera por alcanzar dos millones de afiliados en la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, instó a Haití a detener la construcción del canal sobre el Río Masacre y criticó al gobierno por cerrar la frontera por los efectos económicos negativos de la medida.



Concretamente, la fórmula del exmandatario para hacer frente a la crisis que tiene la República Dominicana con Haití por la construcción de un canal sobre el Río Masacre, consiste en apelar a la diplomacia regional, la resolución pacífica de la controversia y rechazó el cierre de la frontera porque entiende que no dará el resultado de que Haití paralice la construcción del canal.



“Tenemos que apelar a otros métodos más eficaces, en el ámbito de la diplomacia regional y estamos seguros que unidos en esa dirección, resolución pacífica de las controversias, apelación a la diplomacia regional, lo vamos a lograr porque República Dominicana tiene razón en todo lo que plantea de que ese canal afecta la soberanía y la integridad territorial”, expuso.



Fernández dijo que la República Dominicana debe actuar con inteligencia para lograr el objetivo de proteger su integridad. “Se logra con cautela, con prudencia y sabiduría”, dijo.



“República Dominicana tiene toda la razón al pedirle a Haití que suspenda la construcción de ese canal; la Fuerza del Pueblo levanta su voz para decir que la construcción de ese canal representa una amenaza a nuestra soberanía nacional y nuestra integridad territorial”, sostuvo.



Fernández calificó como un error el cierre de la frontera. “El comercio entre República Dominicana y Haití representa diariamente un comercio de más de 150 millones de pesos; representa anualmente más de mil millones de dólares”, reflexionó.



El expresidente de la República dijo que la decisión del gobierno de cerrar la frontera afecta severamente los comerciantes de la región del Cibao. “Lo que ha debido hacer el gobierno es frenar las visas que los cónsules del PRM otorgan del lado haitiano que ya en solo los primeros seis meses han sido más de 27 mil visas que se han entregado, pongan fin al negocio de otorgar visas a los haitianos para que vengan a la República Dominicana”, advirtió.



Durante su discurso, el expresidente definió como complejas las relaciones con Haití y afirmó que no es solo un Estado fallido, sino colapsado porque no hay autoridad legítima. “Lo que el grupo privado que construye el canal del lado haitiano debe saber es que lo que hace es ilegal, que se está violando el tratado bilateral y el derecho internacional público; en 1929 se firmó un tratado entre Haití y República Dominicana que establece que cuando hay aguas transfronterizas cualquiera de los dos países que quiera construir un canal o una obra, que signifique el desvío de las aguas requiere el consentimiento del otro país”, refirió.



El precandidato presidencial de la FP emitió duras críticas al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por temas como la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el endeudamiento y las promesas incumplidas.

“Se nos brinda una visión idílica, paradisíaca de la República Dominicana, lo cierto es que sentimos un gran malestar económico y social en la República Dominicana, de enero a julio la economía solo creció 1.4% del producto Interno Bruto, la economía prácticamente paralizada, las voces más optimistas dicen que podríamos terminar el año con 2% PIB; hacia décadas que no habíamos caído en un nivel tan bajo del crecimiento económico”, advirtió sobre el malestar económico que afirma hay en el país.



Igualmente criticó que en solo tres años se incrementó la deuda del país en 26 mil millones de dólares. Dijo que ese monto es superior a la deuda acumulada desde 1844, cuando se fundó la República, hasta 2012, cuando concluyó su última gestión de gobierno.



Fernández sostuvo que a pesar de la gran cantidad de recursos que ha manejado la actual administración, el presidente Luis Abinader ha incumplido con 721 promesas al país y arremetió contra Abinader por su actuación de ir los lunes a la Policía.

Irá hoy a la JCE entregar padrón de 2 millones

Fernández va hoy a la JCE para depositar el padrón de 2 millones de afiliados en un encuentro con el pleno. La reunión está pautada para las 11:00 y la comitiva la integran además, Radhamés Jiménez, vicepresidente de la FP; Antonio Florián, secretario general; Manuel Crespo, delegado político ante la JCE; Bautista Rojas Gómez, secretario de organziación; Mery Valerio, responsable del padrón y Fernando Fernández, delegado técnico, entre otros.